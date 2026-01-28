冬天需要天天洗頭嗎？有人擔心洗太勤會傷頭皮，也有人每天洗，還是覺得頭皮癢、出油甚至有異味。趙昭明皮膚科診所院長趙昭明醫師接受《NOWNEWS今日新聞》受訪時表示，洗頭頻率並沒有絕對標準，多數人在冬天其實不需要天天洗頭，約2天洗一次就足夠，過度清潔反而可能讓頭皮狀況變得更差。
皮膚科醫：冬天兩天洗一次即可
趙昭明醫師表示，洗頭需同時考量頭皮性質與生活環境。冬天氣溫較低，皮脂分泌自然減少，頭皮不像夏天那麼容易出油，若屬正常、乾性或偏敏感性頭皮，約2至3天洗一次即可；即使是油性頭皮，冬天也不一定非得天天洗。只有在工作環境悶熱、長時間處於密閉空間，或必須天天戴安全帽、頭皮特別容易髒的情況下，才需要每天洗頭。
天天洗還是臭癢，可能要先去看皮膚科了！
但有人不少人反映「天天洗頭還是覺得臭、癢、油」，趙昭明醫師指出，這類問題往往不是洗不乾淨，而是頭皮本身已有發炎或疾病問題，例如脂漏性皮膚炎、乾癬或異位性皮膚炎。當頭皮發炎時，即使頻繁洗頭，也可能因抓癢造成微小傷口與分泌物，反而更容易產生異味與不適感。
冬天頭皮癢的人好多
醫師自己在門診上觀察發現，冬天門診中因頭皮搔癢、頭皮不舒服而就診的患者明顯增加3成，這類癢多屬於「乾癢」，與夏天因出油造成的不適不同。許多民眾誤以為頭皮癢是沒洗乾淨，反而加強清潔，導致頭皮油水平衡被破壞，越洗越乾、越洗越癢，形成惡性循環。
若頭皮長期出現紅、癢、刺痛、脫屑、毛囊炎或明顯不適感，醫師建議應盡早就醫由皮膚科醫師評估治療，而非單靠調整洗頭頻率或更換洗髮精，才能真正改善冬季常見的頭皮困擾。
資料來源：趙昭明皮膚科診所
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙昭明醫師表示，洗頭需同時考量頭皮性質與生活環境。冬天氣溫較低，皮脂分泌自然減少，頭皮不像夏天那麼容易出油，若屬正常、乾性或偏敏感性頭皮，約2至3天洗一次即可；即使是油性頭皮，冬天也不一定非得天天洗。只有在工作環境悶熱、長時間處於密閉空間，或必須天天戴安全帽、頭皮特別容易髒的情況下，才需要每天洗頭。
天天洗還是臭癢，可能要先去看皮膚科了！
但有人不少人反映「天天洗頭還是覺得臭、癢、油」，趙昭明醫師指出，這類問題往往不是洗不乾淨，而是頭皮本身已有發炎或疾病問題，例如脂漏性皮膚炎、乾癬或異位性皮膚炎。當頭皮發炎時，即使頻繁洗頭，也可能因抓癢造成微小傷口與分泌物，反而更容易產生異味與不適感。
冬天頭皮癢的人好多
醫師自己在門診上觀察發現，冬天門診中因頭皮搔癢、頭皮不舒服而就診的患者明顯增加3成，這類癢多屬於「乾癢」，與夏天因出油造成的不適不同。許多民眾誤以為頭皮癢是沒洗乾淨，反而加強清潔，導致頭皮油水平衡被破壞，越洗越乾、越洗越癢，形成惡性循環。
若頭皮長期出現紅、癢、刺痛、脫屑、毛囊炎或明顯不適感，醫師建議應盡早就醫由皮膚科醫師評估治療，而非單靠調整洗頭頻率或更換洗髮精，才能真正改善冬季常見的頭皮困擾。
資料來源：趙昭明皮膚科診所