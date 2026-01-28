台積電今（28）日股價再創新高，一度來到1820元，台積電也加碼南科設廠，房價恐怕因此高漲，台南市區還有機會買到低總價房嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前三季台南主要行政區，發現平均鑑估房價最親民的5大路段，居然出現在台南蛋黃區「東區」，由「崇善路」以平均鑑估房價735萬元奪冠，不到800萬元。
東區崇善路街巷中古 房價水位低
台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，崇善路銜接林森路一段、中華東路三段等主要幹道，交通機能便利，加上鄰近文化中心、台南市立醫院與巴克禮公園，周邊崇德商圈、仁和生活圈機能成熟，是東區熱門居住商圈，不過因為該地段開發較早，路段高屋齡物件多，加上位處東區外圍，房價水位略比市中心低，低總價物件選擇也相對多。
林依依指出，在崇善路上屋齡30到40年以上的透天宅，因臨主要道路且帶店面效益，總價大約落在2000萬元以上，要找到千萬元以下的物件，要往街巷內找，街巷內40年以上中古透天厝，還有總價約700萬到800萬元的機會，如果是大樓華廈低總價物件，則多以小套房類型為主，新屋總價約落在600萬元左右，對小資族頗具吸引力，不過崇善路與中華東路段，未來具備捷運藍線紅利，拉抬周邊房價水位升高，低總價物件案量已越趨減少。
成熟商圈老宅、重劃區小宅 低總價物件多
台南其他親民路段還包括，安南區九份子重劃區的「樂活二街」及安平區國平重劃區的「國平北路」，平均鑑估房價都在800萬元有找，永康區「中華路」、安平區「建平七街」也同步入榜五大最親民路段。但進一步觀察，台南各路段平均鑑估房價千萬元以內的核貸物件，占比已從約5成，2025年縮水剩不到4成。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察5大親民路段低總價物件，多屬於成熟商圈老宅與重劃區小宅兩類型，成熟商圈路段生活機能與交通條件完善，但市區房價水位偏高，購屋族在預算考量下，多選擇屋齡較高的中古物件，來換取地段與機能優勢；重劃區雖普遍房價水位比市區親民，過去相同總價條件下，可取得更大坪數、屋齡新穎的住宅，不過台南熱門重劃區預售單價最高已衝上6字頭，小資族想低總價入手重劃區新屋，在坪數上也需要做出取捨。
李家妮表示，台南持續受惠產業與交通紅利帶動，整體房價水位上揚，市場供給也以成本價格走高的新屋及預售案為主力，使得低總價物件的選擇性明顯走弱。在總價攀高、限貸政策與自備款門檻提高的多重壓力下，購屋走向房子變小、屋齡變老，可能才跨得過低總價門檻。
資料來源：台灣房屋、金融聯徵中心、台灣房屋集團趨勢中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
