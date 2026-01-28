我是廣告 請繼續往下閱讀

Q1：新台幣多久沒換？改版時程為何？

▲第一批新版鈔票最快將於 2028 年中正式與大眾見面，全面更新台灣人的錢包。（示意圖／ NOWNEWS資料照）

Q2：為什麼要換？防偽與環保雙升級

▲中央銀行說明，新台幣改版是為強化「無障礙設計」與「ESG 永續概念」。（示意圖／記者顏真真攝）

Q3：舊鈔還能用嗎？會不會變廢紙？

Q4：票選主題有哪些？台積電會上榜？

序號 面額主題 說明 1 和諧共融 臺灣由多元族群構成，形塑友善相互尊重、兼容並蓄的文化，展現溫厚善良的互助精神。 2 永續發展 致力推動淨零碳排、綠色製造與永續金融，確保世代間長期共榮，兼顧環保與社會公平。 3 運動精神 展現運動員不屈不撓的拼搏與團隊合作，象徵臺灣人民在挑戰中勇往直前、團結一心。 4 藝術美學 反映土地生活經驗，結合在地關懷與創新精神，展現獨特豐富的藝術底蘊與多元風貌。 5 建築之美 融合傳統與現代技術，承載歷史願景，見證臺灣的發展進步，成為人文與時光的輪廓。 6 科技創新 秉持追求卓越與研發精神，建構全球領先且具韌性的科技發展體系與智慧製造產業。 7 民俗節慶 承載歷史與文化記憶，蘊含節氣意義與精神價值，深植人心並展現社會凝聚力。 8 工藝之美 融合木雕、編織、藍染等技術與藝術精華，兼具美感與實用，展現鮮明文化價值。 9 島嶼生態 孕育森林、山岳、濕地與海岸等豐富生態，特有種比例高，展現獨特自然魅力。 10 保育植物之美 珍稀植物調節自然循環、涵養水土，其優美姿態啟發人們珍惜自然、守護環境。 11 保育動物之美 象徵生態珍稀與平衡，維繫生物多樣性，在守護行動中體現對生命的責任與共生價值。 12 女性的光輝 展現專業、溫柔與堅毅特質，在各領域發光發熱，體現性別平權與時代進步。

Q5：改版預算多少？是否具政治考量？

針對外界傳聞改版需耗資 500 億，央行澄清將採取「逐年編列預算」方式，2028 年起每年預計投入 50 億元汰舊換新。這場由全民參與的鈔券改革，不僅是為了提升防偽，更是要透過每一張鈔票，向世界傳遞台灣特有的文化與自然魅力。

Q6：新鈔改版投票網址？有什麼獎品嗎？

▲台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區，簡單4步驟完成投票。（圖／截自台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區）