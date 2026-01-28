台灣人每天使用的鈔票即將大變身！中央銀行宣布啟動睽違 24 年的新台幣改版 2028 年將正式上路。究竟新鈔會長什麼樣？這項「去人頭」計畫背後有哪些考量？《NOWNEWS》為您整理最新資訊，快速掌握新鈔動態。
Q1：新台幣多久沒換？改版時程為何？
根據央行規劃，現行鈔券設計已沿用超過 20 年，為了接軌國際並展現台灣軟實力，這波改版將針對 100 元至 2000 元五種面額進行重新設計。預計設計期約需兩年半，第一批新版鈔票最快將於 2028 年中正式與大眾見面，全面更新台灣人的錢包。
現行紙鈔圖案一覽
• 100元：國父像、中山樓
• 200元：蔣公像、總統府
• 500元：梅花鹿、大霸尖山。
• 1000元：帝雉、玉山、台灣小學生。
• 2000元：櫻花鉤吻鮭、南湖大山、碟型天線、中華衛星一號。
Q2：為什麼要換？防偽與環保雙升級
許多民眾好奇「為什麼要換？」央行表示，除了防偽技術需要與時俱進，導入動態變色油墨與光影箔膜外，更重要的是強化「無障礙設計」與「ESG 永續概念」。新版鈔券將提升視障辨識度，並採用環保材質印製，減少碳排放，讓每一張新鈔都符合現代綠色金融趨勢。
Q3：舊鈔還能用嗎？會不會變廢紙？
關於大家最關心的「舊鈔還能用嗎？」央行強調，新舊鈔將採取「並行流通」模式，民眾手中的舊版鈔票在未來很長一段時間內，依然具備法定支付效力，完全不需要急著衝去銀行兌換。至於硬幣部分，考量到環保與電子支付普及，此次則不納入改版範圍。
Q4：票選主題有哪些？台積電會上榜？
這次央行新鈔設計的一大亮點，就是移除過去的政治人物，改走「台灣之美」路線。目前已正式展開「新台幣12主題票選」，包含：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物、保育動物及女性的光輝。網路上討論度最高的就是護國神山台積電上鈔票的提案，象徵台灣的科技競爭力。
央行已開放「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，即日起至 2 月 13 日下午 5 時止，民眾完成驗證即可投票。參加者還有機會抽中「丙午馬年生肖紀念套幣」與「台灣國家公園套幣」等百套限量贈品！
台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據央行規劃，現行鈔券設計已沿用超過 20 年，為了接軌國際並展現台灣軟實力，這波改版將針對 100 元至 2000 元五種面額進行重新設計。預計設計期約需兩年半，第一批新版鈔票最快將於 2028 年中正式與大眾見面，全面更新台灣人的錢包。
現行紙鈔圖案一覽
• 100元：國父像、中山樓
• 200元：蔣公像、總統府
• 500元：梅花鹿、大霸尖山。
• 1000元：帝雉、玉山、台灣小學生。
• 2000元：櫻花鉤吻鮭、南湖大山、碟型天線、中華衛星一號。
許多民眾好奇「為什麼要換？」央行表示，除了防偽技術需要與時俱進，導入動態變色油墨與光影箔膜外，更重要的是強化「無障礙設計」與「ESG 永續概念」。新版鈔券將提升視障辨識度，並採用環保材質印製，減少碳排放，讓每一張新鈔都符合現代綠色金融趨勢。
關於大家最關心的「舊鈔還能用嗎？」央行強調，新舊鈔將採取「並行流通」模式，民眾手中的舊版鈔票在未來很長一段時間內，依然具備法定支付效力，完全不需要急著衝去銀行兌換。至於硬幣部分，考量到環保與電子支付普及，此次則不納入改版範圍。
Q4：票選主題有哪些？台積電會上榜？
這次央行新鈔設計的一大亮點，就是移除過去的政治人物，改走「台灣之美」路線。目前已正式展開「新台幣12主題票選」，包含：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物、保育動物及女性的光輝。網路上討論度最高的就是護國神山台積電上鈔票的提案，象徵台灣的科技競爭力。
|序號
|面額主題
|說明
|1
|和諧共融
|臺灣由多元族群構成，形塑友善相互尊重、兼容並蓄的文化，展現溫厚善良的互助精神。
|2
|永續發展
|致力推動淨零碳排、綠色製造與永續金融，確保世代間長期共榮，兼顧環保與社會公平。
|3
|運動精神
|展現運動員不屈不撓的拼搏與團隊合作，象徵臺灣人民在挑戰中勇往直前、團結一心。
|4
|藝術美學
|反映土地生活經驗，結合在地關懷與創新精神，展現獨特豐富的藝術底蘊與多元風貌。
|5
|建築之美
|融合傳統與現代技術，承載歷史願景，見證臺灣的發展進步，成為人文與時光的輪廓。
|6
|科技創新
|秉持追求卓越與研發精神，建構全球領先且具韌性的科技發展體系與智慧製造產業。
|7
|民俗節慶
|承載歷史與文化記憶，蘊含節氣意義與精神價值，深植人心並展現社會凝聚力。
|8
|工藝之美
|融合木雕、編織、藍染等技術與藝術精華，兼具美感與實用，展現鮮明文化價值。
|9
|島嶼生態
|孕育森林、山岳、濕地與海岸等豐富生態，特有種比例高，展現獨特自然魅力。
|10
|保育植物之美
|珍稀植物調節自然循環、涵養水土，其優美姿態啟發人們珍惜自然、守護環境。
|11
|保育動物之美
|象徵生態珍稀與平衡，維繫生物多樣性，在守護行動中體現對生命的責任與共生價值。
|12
|女性的光輝
|展現專業、溫柔與堅毅特質，在各領域發光發熱，體現性別平權與時代進步。
Q5：改版預算多少？是否具政治考量？Q6：新鈔改版投票網址？有什麼獎品嗎？
針對外界傳聞改版需耗資 500 億，央行澄清將採取「逐年編列預算」方式，2028 年起每年預計投入 50 億元汰舊換新。這場由全民參與的鈔券改革，不僅是為了提升防偽，更是要透過每一張鈔票，向世界傳遞台灣特有的文化與自然魅力。
針對外界傳聞改版需耗資 500 億，央行澄清將採取「逐年編列預算」方式，2028 年起每年預計投入 50 億元汰舊換新。這場由全民參與的鈔券改革，不僅是為了提升防偽，更是要透過每一張鈔票，向世界傳遞台灣特有的文化與自然魅力。
央行已開放「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，即日起至 2 月 13 日下午 5 時止，民眾完成驗證即可投票。參加者還有機會抽中「丙午馬年生肖紀念套幣」與「台灣國家公園套幣」等百套限量贈品！
台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html