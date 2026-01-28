近日歌手卜星慧男友猝逝的消息震驚各界。她與身為大地主的男友同居多年，感情深厚，不料男友因心肌梗塞離世後，家屬竟要求她 24 小時內搬離愛巢，讓她險些流落街頭。這起悲劇暴露了非婚伴侶在法律上的脆弱。恩典法律事務所蘇家宏律師指出，若無婚姻關係，摯愛在法律面前恐淪為外人，唯有提早規劃，才能避免遺憾發生。
同居再久非配偶 繼承權利全是零
蘇家宏律師指出，這起案件凸顯了同居遺產繼承的殘酷現實。許多人誤以為同居久了就是「事實婚」，但在台灣法律下，只要沒有辦理結婚登記，雙方就不是配偶。一旦一方過世，其權利與義務瞬間停止，並全數轉移給法定繼承人（如父母、兄弟姊妹）。
在民法規定的繼承順位中，完全沒有「同居人」的位置。這意味著，即便兩人生活再親密，在處理遺產時，另一半在法律上等同於「第三人」或陌生人，無法主張任何權利。
被趕出門是必然？居住權難以主張
針對卜星慧遭限時搬離的處境，蘇家宏分析，這涉及了同居人居住權的核心問題。若兩人居住的房屋在男友名下，當男友過世後，房屋所有權便歸繼承人所有。
「除非生前有簽署租賃契約或獲得所有權人同意，否則繼承人確實有權要求同居人搬離。」蘇家宏坦言，雖然家屬要求「一天內搬走」在情感上顯得不近人情，但在法律攻防中，同居人往往處於絕對劣勢，面臨「淨身出戶」的風險，這並非無情，而是法律權利的現實。
拒絕淨身出戶！唯有遺囑能自保
面對隨時可能失去住所的風險，不婚族群該如何自保？蘇家宏強調：「遺囑，是保護愛人最好的法律文件。」
民眾應提早了解遺囑怎麼寫才具備法律效力。蘇家宏建議，若想保障同居伴侶，務必在生前立下合法遺囑，將房產的使用權或部分財產「遺贈」給對方。只有透過遺囑，同居人才能取得「受遺贈人」的身分，擁有合法的法律地位，不再是局外人。
指定遺囑執行人 讓愛溫柔延續
最後，蘇家宏律師提醒，2026 年財富傳承的關鍵不僅是立遺囑，更在於指定「遺囑執行人」。
當摯愛驟逝，家人與同居伴侶往往立場對立。此時，若有一位專業且具溫度的遺囑執行人居中協調，執行逝者的遺願，不僅能落實對伴侶的照顧，也能減少家屬間的衝突。蘇家宏感性結語：「愛不滅，但需要法律來溫柔守護。」盼這起事件能喚醒大眾提早規劃，別讓深愛的人在失去摯愛後，還得面對流離失所的恐懼。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
