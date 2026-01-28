我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨老將、前宜蘭縣議員李坤山今（28）日驚傳逝世，享壽87歲。《TVBS新聞網》報導，其兒子蘇澳鎮長李明哲辦公室已證實父親辭世消息，目前不便對外說明過多細節，家屬將於2月10日上午10時舉行公祭，地方各界聞訊紛紛表達哀悼之意。李坤山效力國民黨超過40年，曾任宜蘭縣議員，並2連霸當選蘇澳鎮長，在地方頗具聲望。而李坤山在擔任蘇澳鎮長8年期間，為了打開冷泉知名度，舉辦過6次冷泉嘉年華會、4次冷泉公主選拔，吸引十餘萬遊客到蘇澳，活絡地方觀光。值得注意的是，其兒子李明哲繼承父親的衣缽繼續為民服務，現任蘇澳鎮長，但和父親不同的是，李明哲為民進黨籍。李坤山曾自白，蘇澳的未來榮景要靠觀光」，是他一貫的看法，為了尋求恢復往日繁華，任內全力發展舉世奇珍：蘇澳冷泉，獲得交通部高度肯定，列入6年開發計畫，補助1.2億元，連鎮長特別補助也投入，冷泉再造終於成功，而後更被中央列入示範溫泉，優先開發。李坤山曾說，有人批評他把太多心思用於冷泉開發，這是事實，他每天早晨起床第一件事，多半是到冷泉查看，有時一天看好幾回，冷泉在他心中比什麼都重要，因為他知道，冷泉是蘇澳發展的火車頭，周邊景點開發、市容景觀、市區重整等，都得看冷泉的發展順不順利。