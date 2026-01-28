我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕就任台北101董事長不到2年便話題不斷。（圖／記者葉政勳攝）

▲賈永婕2000年主演八點檔片段被翻出。（圖／華視時光驛站臉書）

51歲賈永婕就任台北101董事長1年多，日前點頭讓美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登101創舉，提升台灣在國際的能見度，被外界視為戰功彪炳。成為熱門關鍵字的賈永婕，近日一支早年演古裝劇的片段被翻出，網友笑說：「賈董演過這個，笑死」、「有沒有考慮賈董的感受！」臉書粉專「華視時光驛站」分享賈永婕26年前主演連續劇《吉祥如意年年來》的片段，可見方芳飾演的「富貴」正和文英飾演的好姐妹「圓滿」吵架，賈永婕飾演的「心蓮」趕緊當和事佬，要媽媽和阿姨消消氣。影片中，賈永婕一身古裝扮相，以充滿抑揚頓挫的口氣說：「這中間一定有什麼誤會，來，我們大家先停一停，放輕鬆好不好？」與今日董事長專業、知性的形象有些微差異。許多網友看了該片斷笑翻，「不會講台語怎麼就覺得滿好笑的」、「還有點印象」、「都忘記賈董有演過戲了，記憶卡在鐵人三項」、「賈董都沒變」、「好稚嫩的賈董、而且越活越美耶」、「賈沒啥變」、「賈董真的越活越年輕！」賈永婕曾經擔任華視新聞部消費記者、主播，離開新聞業後在華視主持節目，後來分手老東家1年多後，2000年以演員身分接下華視新春大戲《吉祥如意年年來》，沒演過戲的她首次擔綱八點檔女主角，而賈永婕身高175公分、手長腳長，與186公分的男主角劉至翰合作，創下八點檔男女主角身高最高配對紀錄。《吉祥如意年年來》從2000年2月22日在華視首播，4月3日下檔，演員除了賈永婕、劉至翰還有廖峻、文英、方芳、張復建、郁方、焦恩俊、侯炳瑩等人，全劇共31集，劇情結合《包青天》、《施公奇案》、《土地公傳奇》等劇的特色，專為農曆春節闔家觀賞所製作。