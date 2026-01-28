我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委邱議瑩向來以強悍作風著稱，過往不僅問政風格火爆，甚至留下「動手動腳」的法院認證紀錄，日前投入黨內高雄市長初選時，她還特別強調自己其實「很溫柔」，試圖替形象降溫。然而，初選結果出爐、未獲提名後，邱議瑩今（28）日一早在立法院的一個「天殘腳」，卻再度成為話題焦點。立法院中興大樓一樓向來是立委受訪、媒體守候的兵家必爭之地，在政黨對立、選舉競合交錯之下，常常暗潮洶湧。今早，甫獲民進黨提名參選高雄市長的賴瑞隆，正站在一樓大廳接受媒體聯訪，他高聲暢談時事，氣氛看似穩定。就在不遠處，邱議瑩站在電梯口候梯，對眼前的媒體陣仗彷彿視而不見，只專注盯著哪一部電梯會率先抵達；短短幾秒內，3部電梯先後到達1樓，但邱議瑩明顯不想在現場多停留，迅速穿越人群、朝中間那部電梯快步前進。偏偏這時，電梯門卻準備要關上了，邱議瑩情急之下，使出一記俐落的「天殘腳」，成功讓門重新開啟，隨即進入電梯離場；與此同時，賴瑞隆仍在原地接受訪問，從容應對媒體提問，一動一靜形成強烈對比。未獲提名的前參選人急著離場，新科人選穩站鎂光燈下，兩人同框卻零互動，畫面耐人尋味。