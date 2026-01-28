動漫迷們有福了！動漫代理商「MUSE木棉花」宣佈，旗下第3間直營門市1月31日將在「高雄車站商場」搶先試營運，並於2月1日正式開幕，新門市集結《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《獵人》、《進擊的巨人》等人氣 IP的周邊商品，以及限定活動及主題特色造景。
全台第3間 木棉花直營門市落腳高雄
MUSE木棉花表示，繼台北地下街、台中一中街門市後，「木棉花樂園 高雄一番街門市」也已設置完成，位於高雄車站北側B3的高雄駅一番街商場，店內匯集最新、最齊全的熱門周邊，無論是追逐新番的熱度，還是回味經典的情懷，希望滿足動漫迷的全方位收藏。
木棉花高雄門市1/31試營運 2/1正式開幕
木棉花樂園-高雄一番街門市將在1月31日高雄車站商場搶先試營運，並於2月1日開幕，對此官方也特別規劃了3波專屬活動：
📌加入LINE好友現折50元：即日起加入木棉花LINE官方帳號（ID搜尋：@museland），消費滿500元即可現領現折 50元，首波入手周邊最優惠。
📌高雄限定贈禮：2月1日至2月28日，凡於高雄門市單筆消費滿1500元，並加入官方LINE好友，即可獲得「高速婆婆紀念幣-氣噗噗款」乙枚，數量有限，贈完為止。
📌五星好評贈MUSE木棉花手持氣球：2月1日至2月15日，開幕首2週，只要在門市留下五星好評，即可免費獲得MUSE木棉花手持氣球乙個，送完為止。
木棉花樂園-高雄一番街門市資訊
■地點：高雄市三民區建國二路320號北側B3(捷運高雄車站墨凡商場-高雄駅一番街)
■營業時間：周日～周四11:00-20:00、周五～周六11:00-21:00
資料來源：木棉花官方網站
我是廣告 請繼續往下閱讀
MUSE木棉花表示，繼台北地下街、台中一中街門市後，「木棉花樂園 高雄一番街門市」也已設置完成，位於高雄車站北側B3的高雄駅一番街商場，店內匯集最新、最齊全的熱門周邊，無論是追逐新番的熱度，還是回味經典的情懷，希望滿足動漫迷的全方位收藏。
木棉花樂園-高雄一番街門市將在1月31日高雄車站商場搶先試營運，並於2月1日開幕，對此官方也特別規劃了3波專屬活動：
📌加入LINE好友現折50元：即日起加入木棉花LINE官方帳號（ID搜尋：@museland），消費滿500元即可現領現折 50元，首波入手周邊最優惠。
📌高雄限定贈禮：2月1日至2月28日，凡於高雄門市單筆消費滿1500元，並加入官方LINE好友，即可獲得「高速婆婆紀念幣-氣噗噗款」乙枚，數量有限，贈完為止。
📌五星好評贈MUSE木棉花手持氣球：2月1日至2月15日，開幕首2週，只要在門市留下五星好評，即可免費獲得MUSE木棉花手持氣球乙個，送完為止。
■地點：高雄市三民區建國二路320號北側B3(捷運高雄車站墨凡商場-高雄駅一番街)
■營業時間：周日～周四11:00-20:00、周五～周六11:00-21:00
資料來源：木棉花官方網站