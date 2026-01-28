我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峴港的觀光與經濟不斷發展，成為越南最知名觀光城市之一。圖為峴港夜景。（圖／報系資料照）

▲越南芽莊同時擁有群山、大海和5G快速網路，成為數位遊牧族最喜愛的國家。（圖／翻攝自越南快訊）

農曆新年腳步逼近，越南航空市場率先掀起返鄉潮。越南民航局指出，2月10日至15日、也就是春節（2月17日）前一週，胡志明市飛往多個中部地區的航班已全數售罄，一票難求的情況再度上演。根據統計，從胡志明市飛往順化、峴港兩大城市，以及清化、義安、嘉萊、得樂、平定、廣治等省份的航班，在上述期間已完全客滿。其他中部航點及北部機場的航班，訂位率也普遍超過九成，顯示旅運需求明顯升溫。民航局分析，胡志明市聚集大量外地工作的勞工族群，許多人習慣在春節前幾天提前返鄉團圓，導致節前出發航線需求暴增，也讓航空公司承受不小調度壓力。相較之下，節前「回程」方向的航班需求明顯偏低，除了從河內飛往胡志明市的航線，訂位率約85%至88%外，其餘多數航班仍有大量空位，呈現明顯的單向旅運現象。不過，隨著假期接近尾聲，返城人潮將快速回流。民航局指出，2月19日至22日，多個中部地區飛往胡志明市的航班訂位率已超過八成，其中嘉萊、得樂、平定及義安等地的航班更是提前售罄。為因應龐大的春節運輸需求，越南各大航空公司今年預計執飛超過3萬6900個航班，較2025年增加27%；其中國內航班達2萬7200班，年增幅高達31%。官方也呼籲旅客提早規劃行程、留意航班資訊，避免臨時訂票撲空，影響返鄉與返城安排。