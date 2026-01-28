我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年節正逢桶柑盛產季節，但考量到農民採收都須在坡地與崎嶇路面進行搬運，相當吃力。工研院將高效率氮化鎵（GaN）功率元件導入農務用電動搬運車馬達驅動器，採用更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，有助於降低搬運車能耗並提升續航力，讓農民採桶柑更省力。另外，工研院昨（27）日舉辦桶柑義賣活動，推廣新竹縣盛產桶柑，今年認購超過24.6萬斤，義賣所得利潤將全數捐贈築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體，15年來累計逾240家，在寒冬中增添暖意。農曆年節正逢桶柑盛產季節，全台近5成桶柑都來自新竹縣峨眉鄉與芎林鄉；果民在採收時，都需在坡地與崎嶇路面進行搬運，對身體造成龐大負荷，缺工問題也影響效率。工研院將高效率氮化鎵（GaN）功率元件導入農務用電動搬運車之馬達驅動器，採用更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，有助於降低搬運車能耗並提升續航力，亦可讓果農在坡地或狹小田間作業時，降低勞動負擔，進而提升作業安全與穩定性。工研院院長室主任兼社會公益委員會主委何大安表示，社會公益委員會成立15年來，致力將科技落地應用，並凝聚科技人的研發能量，轉化為企業社會責任關懷弱勢，以科技公益回饋社會，增進社會福祉。如去年在極端氣候影響下，工研院第一時間將科技進駐災區，馳援災區重建，動員院內與相關機構募集書籍與課桌椅學習資源，讓災區孩童安心復學。此外，在快時尚趨勢下，台灣每年產生大量難以回收分選的混紡舊衣，工研院研發突破性的「再生混紡織木技術」，將難處理的混紡衣物，轉化為具防水、耐候、高抗彎強度的塑木材料，打造首批循環課桌椅與戶外建材，捐贈台中和平區德芙蘭國小課後照顧班、台南七股信福之家，解決偏鄉普遍使用逾15年的老舊桌椅問題，讓孩童快樂學習。工研院也發揮公益力，攜手在地小農連續15年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣，除了芎林愛心桶柑、當季高雄美濃番茄，還有導入工研院作物整合管理技術，搭配友善生物製劑與芽孢桿菌細心照護、不用農藥培育的小番茄與草莓。