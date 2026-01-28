房市轉冷，加上日前「土方之亂」，讓建商延後開工情況延燒，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2025年第二季、第三季建物展延開工申報數量又攀升到2.4萬戶、1.6萬戶，比起先前交易熱絡單季不到萬戶，數量明顯增加，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市銷售情況欠佳，開發商申請土地融資又有18個月限期開工的壓力，考驗開發商財務能力，未來展延開工數量也成為房市情況重要指標。
土方＋土地融資限期動工 展延數量暴增
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一次建商出現大量展延開工情況，是在新冠肺炎疫情之後，當時因為科技業蓬勃發展，而有搶工潮，2021年第四季到2023第三季單季展延開工量在1.3萬到1.9萬戶，到了房市開始熱絡後，展延開工數量也有明顯遞減。不過第七波信用管制上路後，房市預售情況轉淡，展延開工數量又開始攀升。
曾敬德指出，今年初遇到開發商又遇到土方問題，加上開發商向銀行申請土地融資，又有限期18個月需開工的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。根據統計資料顯示，疫情過後缺工與造價上揚期間，2021第四季到2023第三季單季展延開工量，在1.3萬到1.9萬戶，不過後來預售市場交易轉趨熱絡，2024第二季展延開工量剩5412戶、第三季1.2萬戶、第四季剩下1141戶，2025第一季6394戶，到了第二季卻暴增到2.4萬戶、第三季1.6萬戶。
台中展延數量最多 預售市場淡、考驗開發商財務
2025年出現展延開工量暴增情況，曾敬德表示，都是預售銷售狀況欠佳，展延開工量也跟著增加。如果從區域上來看，展延連兩季超過5000戶的集中在台中市，桃園市2025第二季4268戶，第三季3107戶，其餘區域雖有展延開工狀況，但數量相對穩定。
金融機構評估借款人（開發商）預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，如果在一定期間內尚未動工者，除了經過承貸金融機構查證，有不可歸責於借款人的明確事證外，都應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。金融機構還必須落實貸款後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工。曾敬德表示，展延開工能爭取到的時效仍有限，目前
預售市場銷售狀況普遍欠佳，加上土方問題也可能增添成本，。 許多環節對於開發商的財務能力都會帶來考驗
資料來源：內政部不動產資訊平台、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
