孫協志與夏宇童愛情長跑6年修成正果，兩人在去年3月3日低調完成結婚登記，並宣布於今年2月14日情人節當天，在台北市寒舍艾美酒店舉辦盛大婚宴。稍早夏宇童曬出兩人拍婚紗的花絮影片，不僅可以看見兩人超大顆的結婚鑽戒，還大肆放閃在鏡頭前擁吻。

愛情長跑六年修成正果　情人節辦婚宴

夏宇童在IG公開與孫協志拍攝婚紗的花絮影片，影片中一口氣曝光三套浪漫婚紗造型，呈現兩人自然又甜蜜的互動，畫面中兩人深情對視、擁抱，甚至出現鼻尖相碰的親密瞬間，幸福氛圍溢於言表；隨後換上另一套服裝，兩人在咖啡廳座位上互動、玩遊戲，流露出輕鬆又真實的一面。

▲夏宇童（右）、孫協志（左）拍婚紗照的搞笑畫面曝光。（圖／IG@sha_ariel）
▲夏宇童（右）、孫協志（左）鑽戒超大顆。（圖／IG@sha_ariel）
婚宴席開五十桌　經紀人證實低調進行

影片最後，夏宇童換上粉色平口禮服，大方露出香肩，孫協志則搭配藕色西裝，兩人拍攝時拿著畫作遮臉、鬥雞眼、做鬼臉，互動俏皮又逗趣；隨後，兩人在手掌心寫下婚禮日期與相關關鍵資訊，再次正式宣布婚禮將於2月14日舉行，為影片畫下甜蜜句點。

據了解，夏宇童與孫協志婚禮當天預計席開超過50桌，賓客以圈外親友為主，加上整體婚宴流程安排緊湊，經紀人也證實，婚禮當天將不開放媒體採訪，讓小倆口能專心與家人、親友一同度過這個難得且重要的幸福時刻。

資料來源：IG


