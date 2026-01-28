我是廣告 請繼續往下閱讀

旅行社五福旅遊昨（27）日發布重訊表示，近日資訊系統遭到駭客攻擊，有部分資料外流，內部研判沒有造成重大損害或影響，所有營運及出團行程皆正常進行，但已經依法向刑事局報案，並通報交通部官觀光署。觀光署表示，將依相關規定進行行政調查。五福27日晚間發布重訊指出，近日公司發現異常，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資訊公司技術專家及系統廠商協助處理，系統運作已恢復。五福旅遊表示，初期清查範圍集中在影像圖庫系統，後經資安專業單位深度鑑識，27日釐清受影響範圍較原先預期廣，並確認部分旅客個資受損，因此依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合偵辦。五福旅遊初步確認受影響的資料包含部分旅客姓名、護照及行程內容；所有旅客的信用卡及金流機敏資料，均採取符合國際標準之加密存儲或委託第三方支付處理，並未儲存於受攻擊之伺服器中。經核實，本次事件中旅客的信用卡資訊確認安全無虞。觀光署表示，依相關規定進行行政調查。針對可能受影響之旅客，五福旅遊將透過簡訊、電子郵件等方式主動提醒相關旅客提高警覺。五福旅遊強調，絕不會透過電話要求您提供帳戶、信用卡資料，或要求至 ATM 進行任何操作。若旅客有任何疑慮，歡迎撥打專屬客服熱線 02-6609-7119。五福旅遊表示，已完成全系統之安全檢測與漏洞補強，並提升防火牆等級與存取授權監控；未來將持續投入資安預算，致力保障旅客個資安全無虞。另，目前五福旅遊所有營運及出團行程皆正常進行，未受此事件影響。