我是廣告 請繼續往下閱讀

春節返鄉與團聚熱度升溫，移動服務領導品牌和雲行動服務，串聯旗下「iRent共享汽機車」、「和運門市租車」、「Hi PARKING停車場」三大服務，推出春節主題活動「包下你的團聚，和雲馬欸通」，搭配春節早鳥預約等多重優惠，幫助會員從出門、移動到停車一次到位，陪伴民眾提前規劃春節前後的行動安排，讓團聚行程更加從容便利。和雲行動服務長期深耕多元移動場景，為回應全台會員的支持，和雲行動服務整合旗下三大服務，在新春活動檔期，以完整的服務規模搭配豐富優惠活動，共同打響第一砲，從「出發」到「停泊」，包辦會員返鄉團聚、親友拜年、外出接送與停車等全方位移動需求。和雲行動服務陪伴民眾迎接春節，旗下「iRent共享汽機車」、「和運門市租車」、「Hi PARKING停車場」提供優惠活動：「iRent共享車平台」：即日起搶先開放2026年2月13日至2026年2月22日，1日(含)以上早鳥用車預約，最高享整筆訂單9折優惠，當筆最高現折2,750元。今年首次針對「訂閱制+」會員，加碼提供單日最高現折100元的用車優惠，不限天數，租越多省越多。春節返鄉與團聚熱度升溫，移動服務領導品牌和雲行動服務，串聯旗下「iRent共享汽機車」、「和運門市租車」、「Hi PARKING停車場」三大服務，推出春節主題活動「包下你的團聚，和雲馬欸通」，搭配春節早鳥預約等多重優惠，幫助會員從出門、移動到停車一次到位，陪伴民眾提前規劃春節前後的行動安排，讓團聚行程更加從容便利。和雲行動服務長期深耕多元移動場景，為回應全台會員的支持，和雲行動服務整合旗下三大服務，在新春活動檔期，以完整的服務規模搭配豐富優惠活動，共同打響第一砲，從「出發」到「停泊」，包辦會員返鄉團聚、親友拜年、外出接送與停車等全方位移動需求。和雲行動服務陪伴民眾迎接春節，旗下「iRent共享汽機車」、「和運門市租車」、「Hi PARKING停車場」提供優惠活動：「iRent共享車平台」：即日起搶先開放2026年2月13日至2026年2月22日，1日(含)以上早鳥用車預約，最高享整筆訂單9折優惠，當筆最高現折2,750元。今年首次針對「訂閱制+」會員，加碼提供單日最高現折100元的用車優惠，不限天數，租越多省越多。「Hi PARKING 停車場」：2026年1月20日至2026年2月22日，加入會員贈40元停車優惠，可現領現折。配合春節活動檔期，iRent將於1月20日至2月22日推出「包下你的團聚，和雲馬欸通」活動，新會員於活動期間加入，並輸入指定優惠碼「2026馬欸通」享專屬禮包，內含汽車60分鐘與30分鐘用車折抵券各一張，共計 90分鐘折抵券，讓首次體驗共享汽車的民眾，輕鬆感受春節前後的共享移動便利性。好康就要和親友共享！活動期間，立即邀請好友加入iRent會員(限完成會員審核)，就有機會獲得限量實體周邊「iRent磁吸燈箱」。1月26日起至2月12日，和雲加碼推出「紅包搶搶滾」活動，每週二、四限量票券免費搶！包含iRent用車折抵券、和運門市租車折價券、和運專車接送折價券與Hi PARKING停車折抵，獲券後可立即使用(春節期間不適用)，邀請會員一起搶紅包、蒐集折價券，讓歡樂喜氣延續至年節後。展望未來，和雲行動服務企劃部部長黃翊綸表示：「2026年，我們不僅追求規模成長，更重視服務品質與使用體驗的全面升級。和雲行動服務將持續扮演MaaS領航者，透過科技力量，協助使用者解決交通痛點，打造更友善的移動生活。」春節期間，和雲行動服務不僅是會員最可靠的移動後盾，更以滿滿誠意推出多重驚喜，邀請會員在農曆春節一起玩遊戲、搶優惠，陪伴會員邁向2026年嶄新旅程。別錯過這個加入會員的好時機！