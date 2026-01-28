我是廣告 請繼續往下閱讀

集保結算所今（28）日舉行歲末年終記者會，集保表示，去年台灣經濟表現亮眼，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5368 億元，刷新歷史紀錄。集保結算所去年底股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史新高。集保結算所董事長林丙輝指出，在AI與高效運算需求帶動下，整體經濟及企業獲利顯著揚升，市場資金充沛動能強勁，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性。為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。其中值得注意的是，配合政府打造亞洲資產管理中心政策，集保結算所建置臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10 家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。「集保e手掌握」 App至去年底用戶數已達667萬戶，為提供市場更多元普惠的金融服務，集保結算所率先推動 「開放銀行3.0」並與四家銀行合作，自去年11月起，投資人可透過「集保e手掌握」連結銀行操作臺幣轉帳、活存轉定存及定存解約等三項交易服務。在基金作業方面，集保基金交易平台去年全年款項收付達4207億元，去年也啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%，全面提升整體基金款項收付效率。此外，基金融資擔保服務的上線，讓投資人可將透過證券商以自己名義所申購之基金，提供證金事業作為擔保品申辦融資，增加資金運用彈性。展望今年，集保結算所表示，在金管會政策指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」（eGift）等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。集保結算所強調，面對全球供應鏈重組、美國關稅政策變化及地緣政治風險等挑戰，集保結算所秉持「金融基建，數位共好」的核心理念，持續強化系統與營運韌性，深化AI與RWA代幣化等新興技術，敏捷的整合於公司營運流程，並將服務擴展至金融機構、發行公司、政府單位與全民大眾，打造創新、友善、效率的客戶體驗，將金融繁榮的成果與社會共享。