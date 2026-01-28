淋浴玻璃門經常傳出爆裂，就有一位網友在Threads上發文表示，自己剛洗完澡不到半小時，突然聽到「蹦」一聲，浴室乾濕分離的玻璃門竟然整片碎掉，讓她當場嚇傻。對此，有許多內行人建議，最好在玻璃門上加貼防爆膜，或是改用壓克力、強化膠合玻璃等不易爆裂的材質，玻璃業者也提醒，冷熱溫差也可能導致玻璃爆裂。
洗完澡不到半小時 玻璃突爆裂
Threads網友晴子（_ch.1ng）昨（27）日深夜發文，表示自己突然聽到「蹦」很大一聲，才發現浴室乾濕分離的玻璃整片碎掉，她還剛洗完澡不到半小時，真的不敢想像如果自己正在洗澡，玻璃爆裂會發生什麼事，晴子也指出，她才裝潢不到3年，不知道為什麼會這樣。
今（28）日晴子再度更新近況，昨晚卡在門框裡的玻璃一直發出塊碎掉的聲音，她不太敢輕舉妄動，直到早上10點多，那片玻璃終於掉下來了，但碎玻璃還掉進排水孔，清理也很麻煩，讓她感到心累。許多網友看到後紛紛提醒，「提醒您牙刷建議丟掉，玻璃碎片有可能卡在裡面，蠻危險的」、「一定要裝膠合玻璃，我的新衛浴才使用一年，因為天氣太冷直接爆掉」。
過來人揭爆裂處理法 業者建議貼防爆膜、換玻璃材質
有過來人分享，自己家的淋浴玻璃門也爆掉過，她剛好在洗澡，身上被劃出許多傷口，全身都流血，她提醒，如果玻璃門真的爆了，身上會有很多細小玻璃渣，第一步就是不要動，只要動了玻璃渣就會扎進去身體裡，第二步可請人幫忙拿一堆生理食鹽水，把身上的玻璃渣沖掉。第三步，請人幫忙拿厚毛巾墊在腳下，離開現場，第四步是清理身上傷口，最後再請人打掃一下現場，如果受傷嚴重，一定要就醫檢查。
有網友表示，冬天洗澡冷熱交替，很有可能會讓玻璃爆裂，「天冷又沖熱水⋯⋯直接換成壓克力材質的吧，便宜又安全，過幾年髒了直接換新也不會心痛呀」，玻璃行業者張家連曾表示，冷熱溫差很可能導致玻璃爆裂，建議民眾每年都要檢查玻璃門，像是開關門的時候有沒有異音、玻璃有無變形，也可以選擇安裝強化膠合玻璃，或在玻璃門外側貼防爆膜，可避免防爆膜被冷熱水潑灑耗損，就算玻璃真的碎裂，碎片也不會四散傷到人。
資料來源：Threads、張家連
我是廣告 請繼續往下閱讀
Threads網友晴子（_ch.1ng）昨（27）日深夜發文，表示自己突然聽到「蹦」很大一聲，才發現浴室乾濕分離的玻璃整片碎掉，她還剛洗完澡不到半小時，真的不敢想像如果自己正在洗澡，玻璃爆裂會發生什麼事，晴子也指出，她才裝潢不到3年，不知道為什麼會這樣。
今（28）日晴子再度更新近況，昨晚卡在門框裡的玻璃一直發出塊碎掉的聲音，她不太敢輕舉妄動，直到早上10點多，那片玻璃終於掉下來了，但碎玻璃還掉進排水孔，清理也很麻煩，讓她感到心累。許多網友看到後紛紛提醒，「提醒您牙刷建議丟掉，玻璃碎片有可能卡在裡面，蠻危險的」、「一定要裝膠合玻璃，我的新衛浴才使用一年，因為天氣太冷直接爆掉」。
有過來人分享，自己家的淋浴玻璃門也爆掉過，她剛好在洗澡，身上被劃出許多傷口，全身都流血，她提醒，如果玻璃門真的爆了，身上會有很多細小玻璃渣，第一步就是不要動，只要動了玻璃渣就會扎進去身體裡，第二步可請人幫忙拿一堆生理食鹽水，把身上的玻璃渣沖掉。第三步，請人幫忙拿厚毛巾墊在腳下，離開現場，第四步是清理身上傷口，最後再請人打掃一下現場，如果受傷嚴重，一定要就醫檢查。
有網友表示，冬天洗澡冷熱交替，很有可能會讓玻璃爆裂，「天冷又沖熱水⋯⋯直接換成壓克力材質的吧，便宜又安全，過幾年髒了直接換新也不會心痛呀」，玻璃行業者張家連曾表示，冷熱溫差很可能導致玻璃爆裂，建議民眾每年都要檢查玻璃門，像是開關門的時候有沒有異音、玻璃有無變形，也可以選擇安裝強化膠合玻璃，或在玻璃門外側貼防爆膜，可避免防爆膜被冷熱水潑灑耗損，就算玻璃真的碎裂，碎片也不會四散傷到人。