隨著人口高齡化，失智症逐漸成為全球許多家庭必須面對的重要健康議題，阿茲海默症 （Alzheimer`s Disease）又佔了失智症中六到七成的成因，美國加州一對老夫妻已結婚39年，77歲丈夫歐萊利（Michael O’Reilley）約7年前罹患阿茲海默症，忘記自己已經結婚，近期向78歲妻子費德曼（Linda Feldman）求婚，妻子也暖心未戳破他，答應了他的求婚，養護機構也幫協助兩人舉辦人生第二場婚禮，感動許多人。根據華盛頓郵報報導，歐萊利與費德曼於本月 10 日在照護機構「常春藤」舉行了他們的第二場婚禮，會舉行這場儀式的原因，起源於歐萊利在去年 11 月再次向妻子提出的求婚。歐萊利與費德曼是在1979年認識，當時在加州阿拉米達（Alameda）擔任公設辯護人的費德曼，聽從同事建議「想看優秀律師的最終辯論，就去歐萊利的法庭」，費德曼回憶道，「他當時真的是一名非常傑出的律師。」一開始，歐萊利是費德曼的導師和朋友，兩人都是已婚身份，直到多年後兩人都離婚，才開始交往，費德曼因剛離婚且要獨自撫養年幼的孩子，不知道接下來該怎麼辦，但在歐萊利堅持不懈的追求下，兩人終於走到了一起。在1987 年舉行了一場簡單的婚禮，婚後兩人共組家庭（歐萊利有兩個女兒，費德曼有一個兒子），並一同遊歷中國、波蘭、西班牙、法國、義大利等國，共同體驗生活樂趣。然而，記憶力驚人的歐萊利，在七年前被診斷出患有阿茲海默症，隨著病情惡化，他開始忘記妻子的名字與身份，甚至在門口迷路，因此難以外出，與他人的互動也漸漸減少。兩年半前，身為主要照顧者的費德曼忍痛決定將他移往專業照護機構。儘管歐萊利的記憶逐漸消失，但費德曼發現，「每當我探視時，丈夫總是面帶微笑」，費德曼敘述，「他已經不記得細節了，但他知道他愛我」，歐萊利對她的表現依舊十分親暱，經常牽手、擁抱並親吻她，說著「我愛你」。去年 11 月，費德曼照往常一樣來到機構探視，歐萊利突然抱住費德曼，問出了那個 40 年前曾問過的問題，「你願意嫁給我嗎？」費德曼擔心提及「我們已經結婚 39 年」會讓他感到混亂，在不戳破的情況下毫不猶豫地暖心答應求婚，養護機構也決定幫助兩人，幫忙辦一場簡單而溫暖的儀式。這場婚禮由照護機構工作人員、家人與朋友共 25 人精心籌辦，現場佈滿鮮花與氣球，還有雙層蛋糕與重新回味往事的影片畫面，費德曼在致詞中感謝照護丈夫的團隊及工作人員，回顧2人相遇契機、以及共同養育孩子的歲月，她也坦言面對失智症的另一半，往往帶著恐懼的預期，但歐萊利並沒有忘記對她的愛。費德曼曾擔心丈夫無法理解儀式的意義，但歐萊利全程表現得非常喜悅。費德曼說，「他意識到這一切都是關於我們兩人的，他非常開心」，也慶幸在丈夫面臨失智症的艱困生命處境中，仍保持對她的愛意，這是上天賜予的禮物。費德曼表示，這場二次婚禮將成為支持她走下去的記憶，「這是一個給正在經歷困難的人帶來希望的故事，這份愛與喜悅會長留心中，愛能跨越最難的障礙。」