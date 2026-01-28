中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風配合輻射冷卻，今晚至明晨（1月28日至1月29日）新竹至嘉義可能出現10度左右低溫，其它地區也只有11至15度，明天白天各地會逐漸回溫至周五（1月30日），不過周末（1月31日至2月1日）鋒面抵達，中部以北、東半部都要注意雨勢，且冷空氣可能達大陸冷氣團等級。

今晚明晨氣溫最低　西半部跌破10度

鄭傑仁指出，今晚到明晨是目前這波東北季風最冷的時段，由於環境轉乾，輻射冷卻效應增強，西半部、宜蘭普遍只有11至15度，新竹至嘉義比較空曠，要注意10度以下氣溫，花東低溫則是16至17度，早出晚歸要特別小心。

▲氣象署提醒，東北季風配合輻射冷卻，今晚至明晨氣溫最低，西半部要注意10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
把握周四、周五好天氣　周末又會降溫下雨

鄭傑仁說明，明後兩天東北季風減弱，氣溫有回升趨勢，白天北部、東半部21至23度，中南部24至26度，不過夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，各地低溫13至17度，中南部早晚溫差大；各地天氣以多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部、恆春半島有些零星短暫雨。

鄭傑仁提醒，周六下半天開始有鋒面通過，東北季風也會再增強，北部、東半部將轉為全天不定時有降雨的天氣，中部山區也會出現零星降雨，整體雨勢預估持續到下周一（2月2日），下周二（2月3日）才會比較趨緩。

周末氣溫方面，鄭傑仁提及，東北季風強度接近大陸冷氣團等級，中部以北、宜蘭早晚13至15度，南部、花蓮、台東15至18度；白天高溫在北部、花東17至20度，中南部23至26度，本周末是偏濕冷的天氣，民眾安排外出行程務必特別小心。

▲氣象署指出，周末兩天鋒面通過台灣，中部以北、東半部的降雨比較明顯，體感濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

