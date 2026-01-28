春節檔最受矚目3億台幣打造大片《功夫》，導演九把刀邀來重量級卡司助陣，其中玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，就算爛臉也願意演。另外兩位團員健志、洋蔥分別飾演「飛龍、飛虎」，還找來《飛龍在天》原班化妝師呈現原汁原味。去年才獲金鐘獎的《影后》曾莞婷則飾演火辣的冰果室老闆娘，不但是王淨的媽，更和演王淨同學的朱軒洋大搞曖昧。
春風變身「黑白郎君」 健志、洋蔥重現《飛龍在天》
《功夫》由九把刀再一次改編自己的原著，多位大咖在片中以特別的角色、扮相出現。春風化身造型最繁複、辨識度極高的「
黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人看不出本來樣貌，台詞充滿喜感、 笑果十足，自己都忍不住數度笑場。九把刀表示， 春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，毫不猶豫接受高難度挑戰，讓他感動不已，坦言：「 他抱著爛臉也要演的決心！」
健志與洋蔥則扮演《飛龍在天》的兩位男主角飛龍、飛虎，健志稱造型「完全還原原版規格」，
兩人一登場，就勾起滿滿回憶殺， 讓觀眾一秒回到千禧年。《影后》曾莞婷升格飾演王淨的媽媽，卻和王淨的同學朱軒洋有曖昧情愫，由於在冰店工作，造型也清涼消暑。她自我打趣：「 沒想到已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」
《功夫》助陣大咖充滿驚喜 戴立忍將與柯震東合體造勢
在《功夫》中，九把刀藉機向童年時影響他很深的《新蜀山劍俠》、《天龍八部》、《黃飛鴻之男兒當自強》等片致敬，也以諧仿方式呈現片中的武林，找來洪都拉斯、
黃瀞怡（小薰）分別扮演戴立忍的師父與師妹，對他的人生產生很大影響。禾浩辰則扮成李小龍，也是讓觀眾驚喜的彩蛋。 隨著上映只剩倒數兩週，《功夫》將於1 月30日在西門與中山鬧區舉辦見面會，戴立忍會首度亮相與九把刀、柯震東、曾莞婷同台，並現場重現片中經典的「破牆」 場面，與現場觀眾零距離互動發送紅包，更多活動資訊可以查詢《 功夫》官方粉絲團，《功夫》將於2月13日春節賀歲檔上映。
