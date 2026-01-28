我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玖壹壹的成員春風在九把刀新片《功夫》扮黑白郎君，就算臉上肌膚很敏感，仍然不怕會爛臉，也非要演不可。（圖／麻吉砥加提供）

春節檔最受矚目3億台幣打造大片《功夫》，導演九把刀邀來重量級卡司助陣，其中玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，就算爛臉也願意演。另外兩位團員健志、洋蔥分別飾演「飛龍、飛虎」，還找來《飛龍在天》原班化妝師呈現原汁原味。去年才獲金鐘獎的《影后》曾莞婷則飾演火辣的冰果室老闆娘，不但是王淨的媽，更和演王淨同學的朱軒洋大搞曖昧。《功夫》由九把刀再一次改編自己的原著，多位大咖在片中以特別的角色、扮相出現。春風化身造型最繁複、辨識度極高的「