我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆生肖馬年即將到來，2026中台灣燈會搶先掀起話題熱潮！台中市政府觀旅局攜手Rights and Brands Asia（RBA），與迎來80週年的國際知名IP「姆明一族」跨界合作，自1月初亮相以來迅速成為打卡焦點。除了設置於市民廣場、號稱全球最大的姆明氣偶外，姆明一族也陸續現身台中多處城市地標，為冬日街頭注入滿滿療癒氛圍。觀旅局同步推出「姆明一族台中首波收藏地圖」，並發起限時活動「拍姆明、送姆明」，將於1月31日在市民廣場搶先送出1,000盞全台最萌的「姆明小提燈」，邀請民眾來台中拍照打卡、搶先收藏。觀旅局長陳美秀表示，適逢馬年將至，中台灣燈會巧妙結合「Moving on」諧音與姆明（Moomin）角色形象，打造「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」主題，並延伸設計專屬「姆明小提燈」，融入象徵城市慢活與永續旅遊的「鐵馬」元素，展現台中陽光、活力與親子友善的城市特色，小提燈一發布即詢問度爆表。為回應民眾熱烈期待，加上寒假期間正是親子同樂的好時機，市府特別在燈會正式開幕前推出搶先送活動。即日起，民眾只要依照「姆明一族台中首波收藏地圖」，拍下任一處姆明身影，並分享至社群平台（FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，1月31日（星期六）至市民廣場即可兌換姆明小提燈1盞。當日下午2時30分開放排隊、3時開始發放，每人限領1盞，限量1,000盞，送完為止。陳美秀指出，近期不少市民分享，這個冬天走在台中，最療癒的時刻就是在城市角落巧遇姆明。除市民廣場21公尺高、全球最大的巨型姆明外，台中公園、高鐵台中站、台中火車站、捷運系統、陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場及各區公所，都能看到姆明一族的可愛身影。預計2月初，台中國際會展中心也將迎來另一隻巨型姆明驚喜現身，持續為城市增添童話感。其中，市民廣場的巨型姆明以純白圓潤造型坐落草地，彷彿邀請民眾放慢腳步享受冬日時光，現場並搭配姆明一族3D動畫展演，透過全台最大裸視3D螢幕，呈現喝咖啡、吹泡泡等互動畫面，動畫展演將持續至1月31日止，每日上午10時至晚間10時、每15分鐘播放一次。此外，台中公園日月湖近日也新設躺平漂浮的姆明氣偶，結合湖景、古蹟與綠地景觀，為百年公園增添夢幻童話氣息。市府邀請民眾按圖索驥，化身「幸福蜜馬」收藏家，在冬末時節感受台中最溫暖的療癒能量。2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在中央公園登場（除夕休展），跨市府5大機關規劃7大展區，主燈更將以寬達60公尺的巨型童話場景，打造「極光下的姆明谷」，結合國內首創的氣偶動態機械展演、表演藝術與沉浸式聲光效果，邀請國內外旅客春節期間走訪台中，白天賞景、夜晚賞燈，歡喜迎馬年、甜蜜遊台中。