日本首相高市早苗宣布解散國會後，積極在街頭催票宣講，為國會選舉拉抬聲勢，昨在演說「聖地」東京秋葉原發表首場演說，喊話推動改革。有趣的是，許多民眾在秋葉原街頭希望與高市早苗握手，一位民眾靠近時突喊「今年巨人隊肯定會贏」，身為讀賣巨人隊死對頭的阪神虎球迷，高市早苗比出哭哭手勢，意外在日本社群掀起討論。高市早苗出身關西奈良，大學畢業於神戶大學，身為關西人，自然而然成為死忠的阪神虎球迷，在社群平台上，高市早苗過去穿著「阪神優勝」，手拿「猛虎魂」扇子，用加油棒大喊的畫面讓人印象深刻。不僅如此，日本大阪府知事、日本維新會代表吉村洋文也曾公開透露，過去與高市早苗數次會面，聊著聊著話題就會突然變成了阪神虎，可見她真的是虎迷。高市早苗昨日來到秋葉原進行宣講，向選民演說拜票，喊話所屬的自由民主黨席次沒有過半，就辭去首相，高市早苗設定執政黨應取得過半數（233席）席次，談到內閣原本想推動的制度，不得不在國會中放棄。許多政策只能妥協，希望民眾能信任她，讓她積極推動強化國防力量，並推動限期2年內將食品排除在消費稅之外等多項政策。有趣的是，在秋葉原宣講途中，高市早苗遇到民眾向她握手表達支持，有民眾希望與她握手並喊「加油」，但隨後立刻喊話「今年巨人隊肯定會贏！」只見高市早苗先是露出驚呼的「欸？」表情，接著擺出「哭哭」手勢和聲音，影片引發熱議，吸引數十萬人觀看，許多日本民眾認為高市早苗的反應相當機智，但也有許多人好奇，貼身警衛的防護是否太過鬆散。