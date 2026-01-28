又有食安事件發生！近期有民眾透過外送平台點麥當勞，收到手的麥脆雞上，竟插著一根長約5公分的銀色金屬棒狀物。當事人也拍下照片向外送平台反映，獲得平台部分退費。針對本次事件，麥當勞發聲致歉，同時也提到「因為未看到實物，尚難判定原因。」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」！客傻眼發文
有民眾昨（27）日晚間在社群Threads上發文，表示自己透過UberEats點了麥當勞外送，結果收到餐點時，發現「辣味麥脆雞」的外皮上插著一根銀色物體，用手一拉才發現是約5公分長的銀色金屬棒。
當事人隨即向UberEats反映，最終獲得兩塊炸雞的退款，並表示：「一塊炸雞跟吳柏毅反應退了兩塊炸雞的錢，身在台灣的小確幸」。
事件曝光後，立刻吸引超過3萬名網友圍觀，有許多人推測可能是店家，也有不少人感慨，「這在美國發生一輩子不愁了」、「台灣食安法還是太落後了」。
針對本次事件，麥當勞官方也回應《NOWNEWS》，「麥當勞於網路上得知此訊息後，第一時間即進行內部瞭解，並根據網路照片檢視營運流程。對於造成顧客疑慮，我們致表歉意。惟因未取得實物，尚難判定原因。顧客若發現購買的產品不符，可向餐廳或客服反映，以利釐清並提供顧客滿意服務。」
