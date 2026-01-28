我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱偲琹沉浸在戀愛中。（圖／記者嚴俊強攝）

27歲女星邱偲琹和資深製作人郭建宏的兒子郭方儒去年分手，去年10月被拍到和韓國歐巴約會，近來越愛越高調，今（28）日她出席影集《那些你不知道的我》記者會，透露兩人是在韓國街頭互相搭訕認識，大讚韓國男生很不錯，還推薦給大家。邱偲琹認愛後首度露面，她大方分享和男友是在韓國街頭互相搭訕認識，兩人都對彼此有興趣，一開始是交換不常使用的通訊軟體，抱持著如果對方是怪人就刪掉的心態，一開始語言也不通，但越聊越有興趣，才慢慢變成情人。邱偲琹現在也被訓練到聽得懂韓語，大部分是用英文溝通，這也是她第一次談遠距離戀愛，覺得非常不錯，男友也知道她是藝人，第一次被偷拍時，已經有心理準備。之前邱偲琹曾說過27歲想結婚，手機還安裝一個倒數軟體，但現在期限已過，邱偲琹笑說日期沒有重設，就擺在那邊，現在和男友也沒聊到結婚的事情。