▲伊能靜57歲依然超凍齡，霸氣喊今年要向最大可能躍進。（圖／＠annieyi0304 IG）

女星伊能靜今年已57歲，但臉蛋依然超凍齡，不老美貌時常引發話題。而伊能靜在昨（27）日發文，表示一生有3次躍進機會，分別是25到35歲、第二次是35到45歲，第三次則是60歲之前，如今已57歲的她，離60歲已經越來越近，她直呼2026年的馬年是屬於自己的年份，「馬是清算也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的」，並透露自己剪掉10年沒剪的瀏海、瘦了10斤，表示以後會更抓住內心、減少社交的看世界。伊能靜昨日發文分享一段影響她非常深的話，內容講述人的一生有3次大躍進，目前處於57歲，也就是第三次大躍進的她表示：「六十歲對我並不是遙遠的數字，我也能感覺到2026年的開始，命運好像比任何時候都蠢蠢欲動，我能感覺這是屬於我的年份」。伊能靜透露老公秦昊跟兒子恩利（小哈利）也都屬馬，「馬是清算也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的」。除此之外，伊能靜也提到自己近期的改變，「剪了十年沒剪的斜劉海，瘦了十斤，開始練普拉提，更健康的飲食，更關注內心，減少社交卻更多的去看世界」，並透露今年的目標，「今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進」，展現出野心。而在伊能靜引述的話中指出，第一次的躍進25到35歲因太年輕、戀愛腦而錯過機會，第二次35到45歲，雖知道該做出改變，但因結婚生子，時間被生活瑣事分割，依然錯過；第三次的60歲之前，孩子長大後已看清人生，男人不再是牽絆，「這一次，你全力以赴的迎上去，不再被耗損，你全然成為自己」，3階段的人生，也引發許多網友共鳴，直呼是很多被家庭困住女性的心聲。伊能靜是演藝圈公認的「知性女強人」與「人間清醒」，她的高情商常常備受稱讚，她曾說：「我不必為了滿足別人的期待而活，但我會為了守護我愛的人而強大」，通透的觀念，讓大家都非常佩服。伊能靜也常常在社群分享「高情商語錄」及愛情觀，成為許多人心目中的情感導師與智慧典範。