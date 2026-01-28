我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林青霞是公認的影壇巨星。（圖／林青霞微博）

▲▼林青霞（上下圖右）與專屬替身施懿的合照曝光。（圖／即詩音微博）

「永遠的東方不敗」林青霞1973年演出瓊瑤著作改編的電影《窗外》一炮而紅，後來演出多部經典華語片，奠定影壇巨星地位。近日林青霞早年和替身合影的舊照片引起討論，由於兩人太過相像，乍看之下連影迷都分不出來誰是林青霞。近來微博流傳林青霞多年前與自己替身的合照，曝光的照片，可見林青霞的替身有著黑亮長髮，精緻五官和本尊相當神似，尤其是眉眼、嘴型等處，而該名替身本身也是大美人，顏值不低。不少網友看了林青霞和替身的合照後表示：「感覺長得一樣」、「都好有英氣」、「太像了」、「正臉更像」、「哪一位是正牌的？」也有人驚豔替身的美貌，「替身更漂亮」、「最美替身」、「都好美」、「替身仿佛更美！」據了解，林青霞的專屬替身名叫施懿，兩人結緣自1992年，當年林青霞正在拍攝港片《新龍門客棧》，不料，因為武打戲太過激烈不小心掛彩，為了不耽誤其他演員的拍攝檔期，劇組只能臨時找來替身幫忙接拍，因此找來外型和林青霞極為相似的施懿代打。舞蹈系出身的施懿和林青霞一樣膚白貌美，不僅有一頭烏黑秀髮，濃眉大眼的模樣簡直就是翻版林青霞，就連林青霞本人當時看到施懿的長相也很詫異，多年後還在自傳中提到，看見有人五官跟自己神似，確實非常驚訝。施懿當年代替林青霞拍完《新龍門客棧》後半段戲份，也因此在戲劇圈斬露頭角，她後來踏入演藝圈拍了電視劇《西楚霸王》、《亂世不了情》等作品，但1995年與女星趙薇合拍陸劇《姊姊妹妹闖北京》後，施懿就逐漸淡出演藝圈，消失長達30年之久，有傳聞指出施懿因為在劇組耍大牌，惹怒導演、製片人才被封殺，但此說法未獲得本人證實。