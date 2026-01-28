我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與海巡署副署長許靜芝(左)共同為南部分署11岸巡隊台南四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用剪綵。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與台南市副市長姜淋煌(左)互動熱絡。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(左)巡視新建廳舍的情形。(圖／海巡署南部分署提供)

海洋委員會海巡署於今(28)日，在台南市四草漁港，舉辦南部分署第11岸巡隊四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用儀式，新建廳舍兼具綠建築理念與現代化設施，以優化基層工作環境，並象徵海巡署基層據點邁向嶄新里程碑。海洋委員會海巡署南部分署第11岸巡隊四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海巡署副署長許靜芝共同主持，海巡署南部分署分署長鳳運昇、第11岸巡隊隊長王榮忠、四草漁港安檢所所長陳相任等人，以及台南市副市長姜淋煌等地方人士與會共同見證。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會海巡署為提升基層同仁勤務環境與生活品質，乃斥資新台幣近4000萬元，新建台南四草漁港安檢所廳舍，經歷時1年4個月完成，並於28日舉辦四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用儀式，該新建廳舍兼顧現代化機能與綠建築理念，不僅改善海巡同仁執勤與生活品質，也象徵政府以實際行動支持第一線海巡人員。管碧玲說，海巡署同仁肩負「國安、治安、平安」三大核心任務，長年在海上第一線執勤，且勤務風險與強度極高，過去一年來，海巡署成功救援約600人，其中包含百餘位外籍人士，而在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資達1.3噸，並持續強化海上查緝作為，以展現海巡署基層人員守護國家安全的專業與韌性。管碧玲指出，正因同仁長期承擔高風險、高強度的勤務，總統賴清德因此在去(114)年4月，為軍職同仁加薪鼓勵，用具體行動來照顧軍職同仁，讓同仁加薪有感、留才有力，至於相關政策已逐步展現成效，去(114)年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率為76.2%，今(115)年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率成長至83.8%，顯示制度優化與待遇的改善，已發揮正向效果。海巡署副署長許靜芝說，南部分署第11岸巡隊四草漁港安檢所新建廳舍啟用後，除提供海巡基層同仁更安全、舒適的工作與生活空間，也能為民眾打造更優質的洽公與服務環境，海巡署未來將持續精進海巡勤務，堅守崗位，守護海域與海岸安全，為台南地區鄉親提供最安心的親海環境。