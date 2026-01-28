我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前副主委邱于珊由眾人浩浩蕩蕩陪同登記。（圖／邱于珊提供，2026.01.28）

▲前台中市新聞局長吳皇昇單槍匹馬完成登記。（圖／吳皇昇提供，2026.01.28）

台灣民眾黨2月1日將有6位新立委就任，6連霸的台中市議員陳清龍也將轉任，今天是市議會臨時會最後一天，藍綠議員紛紛恭喜他「跳級成功」，但陳清龍並沒閒著，今天同時是北屯區議員黨內登記截止日，面對邱于珊、吳皇昇2強搶1，身兼主委的他透露會先黨內協調，協調不成再採民調決定。至於布局北屯甚久的中央委員許瑞宏，決定返回原本的中西區繼續努力。今年是選舉年，台中市已有多位藍綠議員宣布不再尋求連任，但大家最先歡送的，卻是今（28）天「結業式」的陳清龍，陳清龍從舊台中縣時期開始從政，已是6連霸議員，2012年曾參選立委。後來加入民眾黨，繼江和樹之後成為台中市第2位民眾黨議員，並列入不分區立委名單，排名第14名。今天是台中市議會第4屆第7次臨時會最後一次會議，今天是他在市議會任職的最後一天，2月1日起他將到立法院就任。人緣好的陳清龍一進議場，很多官員及市議員主動趨前道賀，還合照留念恭喜他「高升」。今天也是民眾黨台中市議員北屯選區黨內登記最後一天，前副主委邱于珊展現強大的地方動員力與基層人脈，上午由地方團體、企業代表陪同登記，眾人齊喊「深耕北屯在地，首選邱于珊」。前台中市新聞局長、現職逢甲大學建設學院助理教授、民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇，下午單槍匹馬辦理登記，強調選舉不該只靠樁腳動員，更要靠腦袋與心。另一位布局甚久的台灣民眾黨中央委員許瑞宏，今天在臉書宣布，決定回到4年前的原選區中西區，「為黨在需要的地方再拼一次」。民眾黨先前在台中市已提名4人，分別是第13選區（大里、霧峰）現任市議員江和樹，第4選區（豐原）陳清龍的妻子連小華、第12選區（太平區）的許書豪、第6選區（西屯）的小草女神劉芩妤。陳清龍表示，北屯區將先協調，協調不成再做民調，另4區已有黨員表態，包括第2選區（清水、沙鹿、梧棲）、第7選區（南屯區）、第10選區（中區、西區）、第11選區（東區、南區），最快下週開始登記，預計最慢在2月底前完成台中市議員的提名工作。