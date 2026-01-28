我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年泰國國會選舉尚未登場，戰火卻已提前點燃。臉書粉專「洪博泰愛講」近日發文分析指出，這場選舉本質上是一場「新世代力量」與「地方政治家族」之間的正面對決，選民的每一張票，都可能左右泰國未來政治版圖的走向。綜合泰國媒體報導統計，檯面上五大主要政黨背後共涉及215個地方政治家族，其中泰自豪黨與為泰黨囊括最多地方勢力，分別達86個與69個；相較之下，被視為新世代代表的人民黨，僅有10個地方政治家族支持，卻在三大政黨中擁有最高民意支持度，形成強烈反差。不過，多名泰國知名學者與政治評論者卻預測，地方勢力盤根錯節的泰自豪黨，仍有機會在本屆選舉中成為國會第一大黨，席次上看140至150席；人民黨則可能落在100至130席之間。關鍵原因，在於為泰黨勢力下滑，讓地方政治家族的選票更集中流向泰自豪黨。「洪博泰愛講」也借用熱門泰劇《絕廟騙局2》的劇情，解析地方政治家族如何在府級、地方行政與中央層級之間交織影響力。文章指出，單一府議員本身權力有限，但若背後有曾任眾議員、熟悉中央管道的家族長輩撐腰，便足以在地方「隻手遮天」，這正是許多地方政治家族能長期壟斷資源的關鍵。進一步來看，地方政治家族往往同時掌控府行政首長、府議員、縣市長與鄉鎮首長等多層級民選職位，並跨足建設、農業、體育、娛樂等產業，形成政經合一的「多角化經營」。選民與家族之間，也逐漸發展出「你給我選票、我給你資源」的恩庇侍從關係，使地方勢力難以被輕易撼動。文章最後以「感情選擇題」作結，比喻選民正站在是否拋下熟悉、但代表舊勢力的政治家族，轉而支持承諾改革的新世代政黨的十字路口。究竟人民黨能否打破地方政治家族的長期壟斷，還是舊勢力再次證明自己難以取代？答案，將隨著選舉日到來揭曉。