台北捷運電扶梯之爭再度成為焦點！2025年3月有一位男子，因為趕路所以在電扶梯上行走，但前方A、B兩位男子奉行「緊握扶手站穩踏階」的宣導，分別站在電扶梯左右兩側，趕路哥便直接從兩人中間硬擠穿過，導致兩人不滿開口酸「下次走樓梯」，結果直接引爆衝突，事件更鬧上法院，最終趕路哥敗訴，更因為「1舉動」慘賠3萬元。
北捷電扶梯又爆衝突！趕路哥硬擠被酸動手了
去年3月一名男子想從台北捷運的左側手扶梯走動時，發現兩側被兩名男子佔據，他急著趕路所以從中間通過，而A男因為不爽被硬擠，就說了一句「下次走樓梯」，但就是這5個字讓趕路哥惱火，也回頭大罵兩人「腦袋有問題」，這讓B男也火氣上來大罵「Who the fxck are you？」衝突一觸即發。
趕路哥當下惱怒，直接出手抓B男，並從行進中的電扶梯拉上平面，而B男則強烈掙扎反抗，左手手腕也因此受傷，當下也立刻報警處理，事後該案一路上訴到高等法院。
趕路哥衝動誤事！法官判罰結果出爐
雙方對簿公堂之後，趕路哥在法院上辯稱，自己被英文辱罵，認為對方涉嫌公然侮辱，加上對方露出想跑走的模樣，為了防範才會用「最小武力」將其扭送到站務中心報警，至於傷勢則是因為B男自己心虛想掙脫才導致。
不過，法官檢視事件發生當下的監視器，發現B男當下並無做出任何逃跑反應與反擊的行徑，反倒是趕路哥強行拉扯B男長達13秒，經過旁人介入勸阻也不願放手，因此在一審時，趕路哥被法官依傷害罪，處拘役55日。
趕路哥不滿繼續上訴，到近期高等法院審結，而高院法官則認為，趕路哥雖然強拉B男導致傷勢，但其動機為理論，而非刻意傷人，但趕路哥至今未向B男道歉，未達成和解、犯後態度不佳，最終改判拘役30天，可易科罰金，如果不想坐牢就得付出3萬元新台幣代價。
北捷電扶梯爭議頻傳！運行速度早已調整
本次因為電扶梯搭乘禮讓問題而鬧上法院的事件曝光後，也引發網友熱烈討論，大多數人認為「北捷都在宣導兩側皆可站立了」、「趕時間就提早出門」。
事實上，台北捷運公司過去一直宣導「手扶梯可以兩側站立」，近兩年宣傳的力度稍有提升，在多數電扶梯前都能看到公告。此外，從2025年4月開始，北捷就針對北車、市政府站等人流較多的車站，將上行電扶梯運行速度調快，從原先每秒0.5公尺，調至每秒0.65公尺，單一電扶梯尖峰時段每分鐘搭乘人數約可增加22位旅客，盼能透過運行效率提升，來減少旅客在電扶梯行走的情況。
資料來源：司法院裁判書查詢系統、台北捷運
