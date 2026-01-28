我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨副主席蕭旭岑將率團訪問中國，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩對此回應稱民生交流別擴大到意識形態。高雄市議員（前鎮、小港）參選人黃敬雅今（28）日痛批，藍白陣營在立法院屢擋國防預算，意圖解除台灣武裝當作去北京的「伴手禮」，柯志恩非但未捍衛國安，還試圖用話術護航，質疑其是否有資格將高雄的未來託付給她。黃敬雅指出，立法院藍白兩黨多次聯手阻擋國防預算，其行徑形同在台灣內部進行解除武裝。她質疑，國民黨此舉彷彿化身促統業務員，是為了累積政治業績好讓黨高層去北京面見中共高層時，能奉上這份厚重的伴手禮。對於柯志恩輕描淡寫地以「不要無限上綱意識形態」來為蕭旭岑的中國行護航，黃敬雅則表達強烈不滿。黃敬雅強調，高雄在地緣戰略上具關鍵地位，坐擁左營海軍基地、岡山空軍官校，以及台灣最重要的國際港口，一旦台海有事，高雄不僅是守護台灣的第一線，更是承受壓力的最前線，「沒有國，哪有家，國家要先安全，家才會先安全」。黃敬雅認為，高雄市民迫切需要的，是實實在在的國防實力以及國軍擁有足夠的潛艦與飛彈來嚇阻敵人，柯志恩作為志在參選高雄市長的政治人物，不只在立法院配合黨意擋下保護高雄的預算，現在更急著為黨的親中路線擦脂抹粉。針對柯志恩試圖將國防議題與地方民生切割，黃敬雅反駁，國安與國防絕非僅限於中央層級，民防演習、災防防救、後勤動員等重要工作，皆需地方政府全力配合執行，因此地方首長的國家認同與信念至關重要，一個連國家安全都不敢捍衛、只會配合對岸唱雙簧的候選人，憑什麼讓高雄人敢將未來託付給她。