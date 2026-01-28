我是廣告 請繼續往下閱讀

深陷京華城案的國民黨台北市議員應曉薇，遭檢方以偽造文書、違反個資法等罪名起訴，羈押長達近一年，目前以3000萬交保，她的女兒應佳妤，則積極投入選戰，準備接棒，近日應佳妤也在社群平台發文，首度吐露家人這一年來承受的壓力與煎熬。應佳妤提到，日前觀看柯文哲「土城十講」的第一講時，聽到柯表示自己能撐下去，是因為有小草們的支持，讓她不禁回想起母親這一年究竟是靠什麼撐過來的。她形容，母親長時間被羈押，反覆面對檢察官的訊問，與外界幾乎隔絕，「她什麼都不能說，也不知道有沒有人在聽。」直到某一天，應曉薇聽到有人替她加油，那一刻「整個人崩潰了」，這一幕也成為女兒至今難以忘懷的畫面。應佳妤強調，始終相信母親沒有做錯事，「她只是一直選擇做對的事，守住清白，不妥協，也沒有後退。」這樣的堅持也付出了沉重代價。應佳妤透露，母親明顯消瘦，身心狀況不穩定，對未來感到恐懼無助，「有時候我看著她，會突然很心痛，卻又什麼都不能幫她。」她坦言，這段時間對整個家庭而言都十分煎熬，每個家庭都有自己的難關要過。應佳妤隔空向母親喊話：「妳已經做得很好了，就算害怕也沒有關係，妳不是一個人。」她只希望母親能平平安安、健健康康，一家人能重新回到平靜幸福的生活，也懇請外界給予母親更多支持與鼓勵，「我每天都很心疼她，也真的很需要這份力量。」