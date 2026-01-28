一家人開開心心開車出遊，孩子卻都曾因為一個小動作而被家長痛罵！近期就有民眾回憶起，小時候只要在車內打開室內燈，爸媽就會情緒激動地命令立刻關掉，這個畫面也意外引出一大票過來人共鳴，直呼童年都有類似經驗。對此，也有車輛設備大廠認證，「夜間行駛時打開車內燈，確實會影響行車安全」，並進一步解釋背後原因。
打開車內燈直接被罵！一票人認證：童年的噩夢
有網友近期在社群平台 Threads 上發文分享，「為什麼小時候在車上打開那個燈的時候，爸媽都會很激動地叫我關掉？至今無解」，貼文曝光後立刻引發大批過來人回應，「原來全台灣的爸媽都內建同一套系統：車內燈一開，世界末日就要來了」、「聽大人說會很耗電瓶的電」、「晚上突然一亮，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，很容易出事」、「父母這個行為真的是童年惡夢，吼得好像全家瞬間要破產一樣，長大後陰影都還在」。
不過，也有懂車的網友出面解釋，「以前的車內燈沒有明確的照射角度設計，換句話說，一打開燈，眼角餘光加上後視鏡，整個就像被閃光彈炸到，現在已經改善很多了，燈光設計更人性化，亮度也符合人體工學，還有電子後視鏡可以避免反光」、「早期車輛使用的鹵素燈無法良好控制光線方向，打開車內燈容易照到駕駛眼睛，影響後方視野；現代 LED 車內燈具指向性高，且多半埋設於面板內，影響已大幅降低」。
車內燈打開真有危險性！駕駛恐無法掌握路況
至於為何打開車內燈會讓許多駕駛長輩如此緊張？國際汽車機油品牌美孚（Mobil）曾解釋，夜間行駛時，車外環境光源少、亮度低，只要車內光線亮度高於車外，就容易因為鏡面反射原理，導致玻璃出現反光，駕駛視線反而被車內影像干擾，無法清楚看見前方路況。
此外，當光線突然變強時，瞳孔會因避免過度刺激而快速縮小，短時間內視覺敏銳度下降、觀察力變差，使駕駛人無法即時掌握突發狀況，進而提高行車發生意外的風險。
《NOWNEWS》記者也利用家中車輛進行實測，這輛車的車內燈仍採用舊型的鹵素燈，發現在天色暗下來的情況下，打開車內燈的確會讓眼睛出現不適感，在車輛停下時還好，能夠有時間適應，如果是真的在行駛時打開，真的會影響到行車視線與安全性。
資料來源：美孚潤滑油
