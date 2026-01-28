我是廣告 請繼續往下閱讀

去年底當我還在休士頓訪問時，我參加一個白人朋友安排的餐會，席間認識了一個擔任小學老師的白人女生，名為寶妮，約五十歲左右。她是那種會捲起袖子參加各種慈善活動的自由派人士。從這個脈絡來看當時我猜她應該是很討厭川普的「川黑」。的確，2025年下半年，寶妮除了教課，業餘時間就是跑到ICE（美國移民和海關執法局，United States Immigration and Customs Enforcement）在德州各地的掃蕩之處擔任義工，那些被ICE認定是非法移民的大人及小孩會被暫時拘留在某處，有時候是在鄰里的教堂或公園，有時候則可能是在學校或醫院。寶妮跟我說，她最不能忍受的，是ICE會抓那些爸媽疑似是非法移民的幼年兒女，許多是小學年紀，甚至有一些是幼稚園階段的小朋友。寶妮跟其他NGO的成員，除了在現場安撫這些小朋友，還會煮湯給他們喝，或者跑到文具店買小妹妹綁頭髮能用的那種橡皮圈(rubber bend)，讓這些小女生可以維持基本的清潔與尊嚴。寶妮跟我說，德州不是全部都住川粉，就算有些投票給川普的人，對於ICE這一年來到處抓捕無證移民的舉措也非常不認同。她說有一次她駐紮在一個鄰里，要花好幾天的時間協助這些被ICE抓捕的對象，於是她找了一間三層樓的旅館準備投宿。老闆一聽到寶妮的來歷，說他雖然投給川普，但也反對ICE行動。因此把旅館三樓最大間的客房整理出來免費給寶妮住。寶妮忙了一整天回到旅館已經晚上十點，老闆還準備了三明治、炸雞等熱食給她充飢。餐會那一晚我聽到不少ICE好幾次幾乎要殺人的事跡。然後就是我2026年一月回國以來這一整個月，ICE在明尼蘇達州已經連續擊斃了兩名抗議者，第一個叫古德(Renee Good)，第二個叫做普雷蒂(Alex Pretti)。對於ICE強勢的執法手段，有些人說川普將會以更為強勢的行動鎮壓，但其實不然，川普這個總統就是當你覺得他鋪天蓋地幾乎就要變成「暴君」的時候，他會悄悄的退兩步。這兩天就在川普與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz，2024年民主黨副總統候選人）通過電話之後，川普打算降低聯邦政府在明州的執法強度。川普怎麼做？他宣布ICE的指揮官博維諾(Craig Bovino)不再領導明州的行動，並由邊境事務主管霍曼(Tom Homan)接管ICE。代表著川普默默承認：政府的遣返策略已經走得太遠。在歐巴馬執政時期，霍曼曾擔任執法與遣返行動的高層官員，並因優先遣返重罪犯而建立名聲。當川普任命他為「邊境沙皇」時，霍曼承諾其行動將維持「人道」，專注鎖定「最惡劣中的最惡劣者」。當時多數美國人其實支持是這樣的做法。然而，在諾姆(Kristi Noem)的領導下，國土安全部(DHS)也就是ICE的上級單位卻採取了最極端的執法路線。根據卡托研究所(Cato Institute)，自川普上任以來，DHS所認定的「最惡劣中的最惡劣者」僅占ICE逮捕人數的不到 4%。相反地，ICE透過在西語裔社區的大規模掃蕩，逮捕非行動目標的移民，包括保母、清潔工與園丁。DHS一味追求逮捕非法移民的數量，反而犧牲掉需要真正鎖定的幫派成員，他們對美國治安來說才是最危險的人物。這些成員有很多除了是非法移民之外，他們很狡猾也不易拘捕，但ICE不能柿子挑軟的吃。ICE擊斃了抗議者古德與普雷蒂，引起軒然大波。雖然霍曼無法抹去過去一個月的錯誤，但他仍有機會緩和緊張局勢。第一步就是讓遣返行動重新聚焦在犯罪者如毒販與人口販子，而不是那些案件仍在移民法庭審理中的5歲孩童。其次就是ICE對於他們認定是非法移民的執法姿態可以再放軟，譬如學習像面對2020年時佛洛伊德事件（黑命貴事件）抗議群眾的明尼蘇達州國民兵，當時國民兵發熱巧克力給抗議者，一定程度降低了與抗議者之間的緊張關係。美國是一個聯邦國家，所以聯邦與州對於執法的態度不見得一致，甚至也常常相左。就抓捕非法移民來說，《移民與國籍法》第287(g)條規範，聯邦政府可以與地方政府簽署協議，授權地方警力代理聯邦官員的部分職權。最常見的就是監獄執法模式(Jail Enforcement Model)，也就是允許郡監獄官員在囚犯入獄時詢問其移民身份，並代表ICE執行初步扣留。但當州或地方政府不願意跟聯邦執法單位合作時，如在古德被ICE擊斃的明州亨內平郡(Hennepin County)內，不同層級的政府行動就會出現矛盾，會有三個法律問題。第一個是民事扣留令 (ICE Detainers) 的效力。ICE主張扣留令是聯邦行政命令，地方監獄應在囚犯刑滿後繼續額外拘留48 小時，以便 ICE 接手。但地方與法院反駁：扣留令屬於民事性質且非由法官簽署。根據第十修正案（反徵用原則），聯邦政府不能強制地方警察執行聯邦行政任務。若無司法手令(Judicial Warrant)而額外扣押，可能違反憲法第四修正案「非法搜查與扣押」。第二個是刑事與民事違規的區別。刑事 (Criminal)如非法入境（首次為輕罪，再次為重罪）或走私。地方警力通常有權協助處理刑事犯罪。但民事(Civil)譬如 單純的非法居留（如簽證到期），屬於行政民事違規。最高法院在 Arizona v. United States 裁定，地方官員無權僅因民事移民身份問題而逮捕個人。最後是資訊共享 (8 U.S.C. § 1373)。聯邦法律規定地方政府不得禁止員工向 ICE 報告移民狀態資訊。這裡的衝突是：州或地方的庇護政策通常採取「不詢問、不記錄」或「拒絕提供已是非法移民的入獄名單」來規避，這導致聯邦政府威脅扣留司法補助金，引發長期法律訴訟。事實上，在明州的亨內平郡的警長辦公室最近就頻頻受訪，提到他們常被搞不清楚狀況的群眾，誤以為是聯邦執法單位甚至是ICE而遭群眾阻擾辦案而感到苦惱。尤其他們的警車裡所拘捕的，往往是與非法移民無關的嫌疑犯。ICE中文譯為「美國移民和海關執法局」，是美國國土安全部下屬的一個聯邦執法部門，2003年因應反恐而成立，可以說是911事件後的產物，其核心任務並非社會治理，而是以反恐與跨國犯罪為導向的執法單位。問題在於，當反恐邏輯被套用到日常移民管理，執法對象便不可避免地從「高風險威脅」淪為「低成本目標」。歐巴馬政府後期，ICE曾短暫回歸克制路線。霍曼當時主掌遣返與執法行動，強調優先鎖定重罪犯，避免在社區中製造恐慌。這套「重罪優先」模式，並非放任法律出現漏洞，而是基於效率與合法性的雙重考量：真正危險的人本就難抓，若將有限資源耗費在保母、清潔工與園丁身上，只會削弱執法的實質效果。川普上任後，這條界線被徹底抹除。移民執法不再講求優先排序，而是全面出擊、以數量作為績效指標。結果是被政府定義為「最惡劣中的最惡劣者」者，僅占這一年多來ICE逮捕人數的極小比例。ICE的掃蕩不但未能有效打擊暴力幫派，反而讓守法移民與其家庭成為代罪羔羊。這樣的論述都還沒有談到自由派對於非法移民對美國在旅館、農莊、工地等基礎勞力的貢獻，這些很多都是藍領白人懶得再從事的工作。也還沒有談到MAGA勢力不要講全面拘捕非法移民，甚至連合法移民的工作簽證(H1B)被緊縮甚至取消對美國國力所造成的傷害。對於台灣川粉來說，很多跟美國的連結都是透過這些移民管道，因此盲目的支持MAGA壓縮甚至粉碎能讓美國一直以來就偉大的移民政策，是令人匪夷所思的事情，因為等於自打嘴巴。但更有可能的是對美國的制度根本就搞不清楚然後就急著被圈粉。國會共和黨人已經放話，表示將進行更嚴格的監督。參議院司法委員會主席葛萊斯利（Chuck Grassley，愛荷華州）於週一宣布，諾姆已同意於3月3日出席作證。其他共和黨委員會主席也要求國土安全部多名高層必須到各委員會接受質詢。此外，面對ICE升級的執法行動，國會民主黨人正考慮動用最後的手段：預算阻斷。透過在撥款法案中設定限制，或以政府關門作為威脅，試圖限縮國土安全部的行動資金。然而，隨著川普政府宣布進入國家緊急狀態，行政部門將擁有挪用軍事資金的法律空間，這使得傳統的「錢袋子制衡」面臨前所未有的挑戰。同時，共和黨控制的參議院委員會如葛萊斯利(Chuck Grassley)領導的司法委員會，正利用其監督權(Subpoena Power)確保行動的合法性與透明度，形成行政與立法間的多線戰場。嚴格說起來，川普在2026年期中選舉即將來臨之際，他本人對於國內議題的關注與傷神程度，應該會大於對國際議題例如格陵蘭、韓國關稅或者印太事務的關注。因為國內議題與共和黨的得票更直接相關。在台灣的我們關注川普眼裡的台灣安全與美中關係當然無可厚非，但忽略了美國政治怎樣影響川普的決策，卻往往也是我們常常錯判川普的主因之一。儘管美國政治實在太複雜，民情也與單一制國家如台灣相去甚遠，美台國情之間的隔閡雖然讓台灣民眾可能缺乏耐心理解，但華文世界的意見領袖儘管再辛苦，也應該時時透析美國政治的實況，並且推敲這些國內政治的動態可能怎樣影響美國對外作為，尤其是對台海的作為，才是台灣之福。●作者：邱師儀／東海大學政治系教授、德州聖湯瑪士大學國際關係系訪問學者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com