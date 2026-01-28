我是廣告 請繼續往下閱讀

▲優格姐姐親自發文否認婚變傳聞。（圖／優格 - Doremi姐姐FB）

兒童台優格姐姐（林姵君）日前登上YouTuber咪妃經營的Podcast節目「咪妃KIDS」，認了與電競實況主老公殺梗（Xargon）結婚10年來曾多次面臨婚姻危機，甚至一度簽好離婚協議書。不料片段播出後，火速爆出婚變爭議，而對此優格也在社群發文澄清，「我們好好的，沒有離婚哦！」還表示每次被報導離婚，最困擾的就是老公殺梗，直言這種報導「大家都是看戲居多」。優格在被爆出婚變後，親自發文澄清，強調沒有離婚，「每次被報導離婚，最困擾的是我老公～」自己則是在意媒體有沒有幫她選好看封面圖。優格也提到每次爆出這種新聞，很多人都不看內文亂留言，不去看她其實是在分享婚姻諮商，「就像我媽經常語重心長跟我說：『大家都是看戲居多的』」。但優格也樂觀表示，覺得婚姻諮商可以幫助很多人，分享婚姻矛盾與問題，可以讓有同樣煩惱的人用不同視角看待，或找到另一條出路。文末，優格也讓大家不用擔心，「我們很好啦！雖然常常突然不好，但還是很好啦（阿這不就婚姻嗎？懂得都懂）」，樂觀態度引發大讚。優格與殺梗於2016年閃婚，婚後育有一子一女，看似幸福美滿的背後，實則經歷不少生活磨合。優格在節目中坦言，當初面臨婚姻瓶頸時，她從《道德經》中獲得啟發，決定不再逃避問題，主動提出婚姻諮商。然而，提案之初卻遭到老公冷回：「為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話？」直到優格下定決心，將簽好名的離婚協議書擺在桌上，平靜表示「我不要了」，殺梗才驚覺事態嚴重，轉而主動提議：「老婆，我們再努力一下，一起去諮商」。優格透露，經過諮商後的深度溝通，近期夫妻感情已逐漸回穩，並認為婚姻諮商非常有幫助。