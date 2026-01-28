令人羨慕的年終待遇！高雄知名品牌「老江紅茶牛奶」擁有超過70年歷史，是許多在地人從小喝到大的好滋味。近期老江紅茶牛奶老闆公布年終獎金數字，結果竟然有店長一人就領到40個月年終獎金、入袋新台幣141萬元，甚至還曬出老闆親手發現金的照片，待遇曝光後也讓大批上班族網友直呼羨慕。
店長年終獎金衝破百萬！老江紅茶牛奶待遇羨煞眾人
老江紅茶牛奶最早創立於1953年，原本以販售紅茶、豆漿等飲品起家，後來研發出以古法沖泡的招牌紅茶，搭配高牧鮮乳製成紅茶牛奶，並採用「冰鎮法」自然冷卻、不加冰塊，獨特風味成為許多高雄人從小喝到大的回憶。再加上酥脆的火腿蛋吐司搭配，成為不少人心中的早午餐首選，更在2017年獲得金曲歌后田馥甄（Hebe）推薦而聲名大噪。
目前老江紅茶牛奶在高雄、台南兩縣市共設有14間分店，老闆也於昨（27）日在官方臉書公布2026年的年終獎金榜單，結果第一名店長一口氣拿下40個月年終獎金，直接抱回141萬元現金。
第二名店長同樣表現亮眼，年終獎金高達102萬元，第三名店長也領到73萬元，其他多位分店店長年終獎金則落在40萬至20萬元之間，就連金額最少的店長也能領到9萬多元。消息曝光後，不少網友羨慕直呼，「這年終是我的兩年薪水」、「根本媲美科技業，在餐飲業真的太誇張」，甚至開始詢問是否還有職缺。
年終獎金發超大方？營運長親曝原因：業績創新高
至於為何能如此大方發放高額年終獎金？老江紅茶牛奶營運長張皓翔表示，今年整體業績創下歷史新高，既然公司有好成績，也願意將成功的果實與員工一同分享。
張皓翔也進一步說明，年終獎金主要依據各分店的業績表現與店長的經營能力來決定，例如左營地區人口較多，在衝刺業績上相對有利，但他也強調，並非選到好地點就一定能創造佳績，店長的管理與經營能力同樣是關鍵因素。
資料來源：老江紅茶牛奶
