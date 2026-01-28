台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」28歲韓籍成員安芝儇（小安）擁有清純臉孔及無懈可擊的身材，受封「最強外掛」，她今（28）日分享一支約11秒短片，以OL套裝造型入鏡，玲瓏有致的身材曲線一覽無餘，一票粉絲看了情緒亢奮，「果然是秘書系畢業的！」
安芝儇穿OL套裝上工 大批粉絲一看集體暴動
安芝儇在IG發布Reels，看似進棚拍攝新作品，只見她紮著高馬尾，穿一件白襯衫搭配黑色窄裙、黑絲襪、足蹬高跟鞋，猶如一位上班女郎，由於服裝剪裁極度貼身，讓安芝儇的傲人上圍、穠纖合度的美腿即刻現形。
此外，安芝儇還在片中燦笑比YA，隨意擺動身體，一顰一笑都足以讓人魂牽夢縈，粉絲看了影片留言：「俏麗秘書」、「小安好美」、「辣辣辣辣！」貼文上架才3小時，按讚數迅速破萬。
安芝儇理想型條件曝光 身高笑容酒量成關鍵
安芝儇除了有一張精緻五官，身高170公分的她，光腿長就有100公分，近乎完美的身材比例連女生都傾慕。過去受訪談到理想型，安芝儇表示，先決條件在於身高要高，再來就是喜歡笑容好看的男生，最後再看對方個性是否成熟，因為她不喜歡自尊心強、會說髒話、沒禮貌很自大的人。
除了以上條件，安芝儇希望未來的另一半可以有點酒量，她笑說：「我不喜歡男生比我先醉！」安芝儇認為情侶喝酒是增加情趣，當然前提是對方也有好酒品，曾經被前任動粗的她，不想再遇到有暴力傾向的恐怖情人。
안지현 IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
