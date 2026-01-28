我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）登場，本次對話是美國總統川普回任後首度召開，由美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）與台灣經濟部長龔明鑫、外交部次長陳明祺領銜對談。雙方在會中不僅決議簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，更將該對話架構再延長五年，為台美經濟外交奠定更具制度化與延續性的基礎。本次對話達成七項合作計畫，核心聚焦在AI與半導體供應鏈的安全、可信與韌性，積極建構非紅供應鏈。合作項目涵蓋確保AI供應鏈資安、數位基礎建設與低軌衛星合作、關鍵礦物供應、無人機共同生產、高科技人才培育，以及在第三國推動經濟發展。此外，針對投資審查與加速解決雙重課稅等實質議題，雙方也達成進一步合作共識，並將成立工作小組確保各項計畫能如期落地見效。外交部長林佳龍指出，為落實賴清德總統「經濟日不落國」的願景，台灣提出「台美聯合艦隊」合作模式，結合台灣的製造實力與美國的創新生態系。過去一年，台灣已積極布局德州、亞利桑那州等地，透過簽署經濟合作協議、推動「Taiwan Tower」一站式服務據點及增闢直飛航線，深化雙邊連結。未來外交部將持續透過既有經貿工作小組，引領台灣產業走向世界，深化台灣在「矽盛世」倡議中，不可或缺的關鍵地位。