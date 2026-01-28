我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳波波向民眾道歉，並宣布下架影片。（圖／陳波波Threads@bobo.0715）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員陳波波（本名陳柏蓉），日前在社群分享去看Super Junior演唱會的影片，不料被民眾發現自己與朋友的臉都清楚入鏡，馬上私訊告知陳波波，希望可以把他們的臉打馬賽克，但未即時獲得回應，之後在貼文下留言後也被隱藏，讓該民眾感到非常不滿，而在今（28）日，陳波波發文道歉，並下架影片。陳波波分享看SJ演唱會的影片後，被民眾發現自己的臉也入鏡，私訊要求打馬賽克，卻一直未收到回應，民眾只好在貼文下方留言。而之後，陳波波回覆對方，表示自己沒看到訊息，「影片為公開活動紀錄，未特別聚焦個人，會再確認是否違反平台規範，謝謝妳的諒解」，並隱藏了貼文下的留言，讓該名民眾感到十分不滿。而今日，陳波波發文道歉，「第一時間回覆時表達得不夠清楚，這部分我們也有檢討」，並表示已下架影片、向當事人道歉，「對造成不適深感抱歉，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家的提醒」。不料部分網友還是不買帳，認為她不該封鎖網友，「如果是真心真意要道歉的話，記得不要把大家都封鎖，我怕他們都看不到妳的誠意」、「太巧了，先封鎖等燒起來了再道歉」。陳波波擁有168公分的高挑身材與32C的傲人曲線，精緻臉蛋結合了甜美與冷艷氣質，是隊內極具代表性的「視覺擔當」。而她的應援經歷也相當豐富，在2017年加入中信兄弟啦啦隊之前，曾效力於SBL裕隆啦啦隊，以穩健台風與多年SG（Showgirl）的經驗，讓她不僅在球場上吸粉無數，更曾獲選為年度溫泉大使。陳波波雖然螢光幕前充滿活力，但她的私生活與健康曾面臨不少挑戰。2024年她曾自爆腹部長了13公分的巨大腫瘤，並勇敢接受手術，堅強態度讓粉絲都非常心疼。感情方面，她曾與球星謝亞軒傳出戀情，在去年坦然宣布恢復單身。而陳波波目前持續應援工作，自律態度擄獲大批粉絲。