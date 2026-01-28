台灣百萬富翁又多三人！今（28）日晚間開出今彩539獎號為「10、11、23、24、29」。1月29日派彩結果出爐，今彩539頭獎3注中獎，3位幸運兒皆拿到獎金8百萬元，中獎彩券行分別位於台中市、宜蘭縣。今晚今彩539貳獎則一次送出267注，每注獎金2萬。

1月28日今彩539頭獎開出彩券行

臺中市北屯區后庄里中清路二段812號－金順彩券行
臺中市西區三民路一段117號1樓、119號1樓－錢滾滾彩券行
宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路302號1樓－七星彩券行

▲今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。（圖／記者顏真真攝）
🟡1月28日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：10、11、23、24、29。
39樂合彩：10、11、23、24、29。

3星彩：0、5、9。
4星彩：3、6、3、3。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

