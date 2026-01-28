我是廣告 請繼續往下閱讀

SK海力士（SK hynix）AI記憶體吃香，2025年財報繳出史上最強成績單。公司28日公布，全年營收達97.15兆韓元、年增46.8%，營業利益更跳增逾一倍至47.2兆韓元，雙雙優於市場預期，主力動能來自AI伺服器與資料中心帶動的HBM等高階記憶體需求爆量。若看單季表現，SK海力士去年第4季獲利同樣刷新紀錄，營業利益年增約137%至19.17兆韓元，營收年增約66%至32.83兆韓元，在HBM出貨放大之餘，傳統DRAM、NAND價格走升也成為助攻。公司對後續記憶體需求的說法也偏正向。SK海力士指出，AI應用正從「訓練」逐步往「推論」移動，加上分散式架構需求擴大，記憶體在整體系統的重要性會更高；因此不只HBM需求仍看增，包括伺服器DRAM與NAND在內的整體記憶體需求也有機會同步走強。另外，SK海力士也宣布將註銷約12.24兆韓元的庫藏股，加碼提升股東回饋力度；公司預計29日舉行法說會，市場將聚焦HBM供給進度、資本支出規劃與2026年展望。