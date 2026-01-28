我是廣告 請繼續往下閱讀

美股28日開盤後，標普500指數一度站上7000點大關，為史上首見，美國總統川普還為此振奮發文直呼「美國回來了」，不過隨後漲幅收斂，市場持續等待美國聯準會（Fed）的最新利率決策以及科技巨頭們的最新財報，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌1.89點，或0.00％；標普500指數上漲14.78點，或0.21％；那斯達克指數上漲113.66點，或0.47％；費城半導體指數上漲132.84點，或1.64％。根據《CNBC》報導，受到晶片股財報利多頻傳提振，整體市場走高，包括輝達、台積電ADR、ASML等晶片股在盤中均上漲0.5～1％左右。有消息稱中國已批准字節跳動、阿里巴巴和騰訊購買輝達的H200晶片，也推動相關公司股價上漲。另外，聯準會決策在即，交易員目前多預期利率將按兵不動，但仍會從卸任在即的聯準會主席鮑爾談話中尋找貨幣政策長期變化的線索。Vontobel Asset Management的投資組合經理漢特爾（Christian Hantel）表示，目前美國經濟前景仍然正面，經濟持續成長，勞動市場雖略有轉弱，但趨於穩定。而通膨仍高於聯準會的目標水準，使得當前幾乎沒有立即降息的正當性。漢特爾補充指出，投資人應將目光放在3月與6月，這些時間點可能才是政策調整的契機，但若情勢需要，相關調整也可能延後至2026年下半年。漢特爾認為「市場焦點將集中在鮑爾是否釋出對進一步寬鬆政策持開放態度的任何訊號，不過就目前而言，聯準會謹慎、逐次會議審視的作法，似乎仍將持續下去」。