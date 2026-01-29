我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Marc Gasol曾經的隊友Zach Randolph、Tony Allen、甚至連明天還有比賽的Mike Conley都來參加他的球衣退役典禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲Marc Gasol目前仍是灰熊隊史上多項紀錄保持人，他在退休後球團決定退役其球衣號碼。（圖／美聯社／達志影像）

今（29）日是NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇中鋒、曼非斯灰熊隊史最偉大球員之一的蓋索（Marc Gasol）41歲生日。雖然這位曾三度入選全明星、奪下年度最佳防守球員（DPOY）並率領多倫多暴龍奪冠的名將已在2024年正式高掛球鞋，但他對於籃球界的影響力，尤其是對後輩的「硬派教育」，至今仍時常被後輩提到，同時也被球迷津津樂道。蓋索的籃球生涯起源於一個奇妙的巧合。2008年，他作為哥哥Pau Gasol交易案的一環被送往曼非斯。當時沒人預想到，這個曾經體型微胖、被戲稱為「The Big Burrito」的年輕人，會成為灰熊隊史上最堅固的防守核心。在2008年至2019年間，蓋索與藍道夫（Zach Randolph）、康利（Mike Conley）及阿倫（Tony Allen）組成了震撼聯盟的「Core Four」，開創了曼非斯籃球最輝煌的時代。他不僅在2013年成為首位奪下DPOY的歐洲球員，更在2019年轉戰暴龍後，成功圓夢奪得總冠軍戒指，寫下「兄弟皆封王」的偉業。現任鳳凰城太陽隊的防守悍將狄龍（Dillon Brooks）近日也再度回憶起與蓋索的一段「恩情」。狄龍透露，他在曼非斯的菜鳥球季，蓋索為了磨練他的心志，甚至整年都不肯直呼他的名字。「整個新秀賽季，他都只叫我『蠢蛋（Fool）』，一次都沒叫過我的名字。」狄龍感慨表示，正是這種「硬漢式的關愛」，讓他變得更堅強，也造就了他如今在場上不懼任何強敵的防守韌性。這種灰熊隊傳承下來的鐵血精神，正是蓋索留給後進最珍貴的資產。現任灰熊球星小傑克森（Jaren Jackson Jr.）也曾多次強調，他現在的防守習慣與卡位判斷，皆得益於自己在菜鳥時期蓋索的親身指導。隨著2024年蓋索的33號球衣在聯邦快遞廣場（FedExForum）冉冉升起，他已正式與這座城市融為一體。在41歲生日這一天，蓋索雖然已經離開NBA舞台，但曼非斯的天空永遠為他保留了一個位置。正如他在球衣退休儀式上向隊友致歉時說的：「我當時只是太想贏了。」那份對勝利的渴望與無私的傳球，將永遠鐫刻在籃球迷心中。