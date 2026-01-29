台灣虎航機票促銷活動來了，虎航此次推出「年終換機票 有 PLAY 就不累」活動，將於今（29）日10:00開賣，優惠將至明（30）日，可下訂2026年1月29日- 2026年6月30日之間出發的檔期機票。此次優惠促銷包含所有航線，從台北、台中、台南、高雄飛往澳門、日本、越南、韓國、泰國等，各航線特價一次看。另外，越捷航空也推出Deluxe艙等票價優惠，最高將有7折，優惠活動至今晚截止。
🟡虎航「年終換機票 有 PLAY 就不累」優惠一覽：
優惠時間：2026年1月29日10:00~1月30日23:59止
適用出發時間：2026年1月29日2026年6月30日
🟡虎航「年終換機票 有 PLAY 就不累」航線優惠一覽：
▪️澳門航線：單程未稅799元起
▪️韓國航線：單程未稅1199元起
▪️日本航線：單程未稅1599元起
▪️越南航線：單程未稅 1599起
▪️泰國航線：單程未稅 2099起
購票平台：虎航官網
越捷航空推出Deluxe艙等票價最高7折優惠 優惠至今天午夜截止
也宣布，推出 Deluxe 艙等票價最高7折優惠，活動至今（29）日24:00為止。包含從台北、台中與高雄直飛越南的航班，旅客可輕鬆前往河內、胡志明市、富國島等熱門目的地，旅客凡於越捷航空官網或官方APP預訂 Deluxe 艙等票價，並輸入優惠代碼「DLXVJ」，即可享有基本票價 7 折優惠（不含稅金與附加費），本優惠適用於越捷航空所有國內及國際航線，適用搭乘期間為 2026 年 2 月 1 日至 12 月 31 日（部分日期不適用，依官方公告為主）。
資訊來源：台灣虎航、越捷航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
優惠時間：2026年1月29日10:00~1月30日23:59止
適用出發時間：2026年1月29日2026年6月30日
▪️澳門航線：單程未稅799元起
▪️韓國航線：單程未稅1199元起
▪️日本航線：單程未稅1599元起
▪️越南航線：單程未稅 1599起
▪️泰國航線：單程未稅 2099起
購票平台：虎航官網
越捷航空推出Deluxe艙等票價最高7折優惠 優惠至今天午夜截止
也宣布，推出 Deluxe 艙等票價最高7折優惠，活動至今（29）日24:00為止。包含從台北、台中與高雄直飛越南的航班，旅客可輕鬆前往河內、胡志明市、富國島等熱門目的地，旅客凡於越捷航空官網或官方APP預訂 Deluxe 艙等票價，並輸入優惠代碼「DLXVJ」，即可享有基本票價 7 折優惠（不含稅金與附加費），本優惠適用於越捷航空所有國內及國際航線，適用搭乘期間為 2026 年 2 月 1 日至 12 月 31 日（部分日期不適用，依官方公告為主）。
資訊來源：台灣虎航、越捷航空