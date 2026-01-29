我是廣告 請繼續往下閱讀

南美洲哥倫比亞，當地時間28日發生一起空難，一架隸屬國營薩特納航空公司（Satena）的小型飛機，於委內瑞拉邊境的東北部山區墜毀，機上13名乘客、2名機組人員，共15人已全數罹難。據悉，罹難者至少包含1名議員，震驚當地政壇。綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》等外媒報導，失事的飛機型號為Beechcraft 1900雙引擎渦槳，該架飛機當天上午從邊境城市庫庫塔（Cucuta）起飛，原定飛往奧卡納（Ocana），卻在起飛僅約12分鐘後，便與塔台失去聯繫。薩特納公司表示，客機失事時並未啟動緊急信號燈，暫時不確定具體事故原因。航空公司公布的乘客名單顯示，國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，還有3月國會選舉候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo），當時都在這架飛機上。報導提到，飛機墜毀的地點位於偏遠山區，地勢崎嶇、長年種植古柯草（製作古柯鹼的主要原料），並有「民族解放軍」（ELN）等武裝叛軍組織活動，都為後續調查、善後工作增添不少難度。原文連結：