南美洲哥倫比亞，當地時間28日發生一起空難，一架隸屬國營薩特納航空公司（Satena）的小型飛機，於委內瑞拉邊境的東北部山區墜毀，機上13名乘客、2名機組人員，共15人已全數罹難。據悉，罹難者至少包含1名議員，震驚當地政壇。
綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》等外媒報導，失事的飛機型號為Beechcraft 1900雙引擎渦槳，該架飛機當天上午從邊境城市庫庫塔（Cucuta）起飛，原定飛往奧卡納（Ocana），卻在起飛僅約12分鐘後，便與塔台失去聯繫。
薩特納公司表示，客機失事時並未啟動緊急信號燈，暫時不確定具體事故原因。
航空公司公布的乘客名單顯示，國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，還有3月國會選舉候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo），當時都在這架飛機上。
報導提到，飛機墜毀的地點位於偏遠山區，地勢崎嶇、長年種植古柯草（製作古柯鹼的主要原料），並有「民族解放軍」（ELN）等武裝叛軍組織活動，都為後續調查、善後工作增添不少難度。
原文連結：
Plane crash in Colombia kills 15, including politician
Plane crashes in Colombia, killing all 15 on board
No survivors found after Colombian plane crashes with 15 people on board, including lawmaker
我是廣告 請繼續往下閱讀
薩特納公司表示，客機失事時並未啟動緊急信號燈，暫時不確定具體事故原因。
航空公司公布的乘客名單顯示，國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，還有3月國會選舉候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo），當時都在這架飛機上。
報導提到，飛機墜毀的地點位於偏遠山區，地勢崎嶇、長年種植古柯草（製作古柯鹼的主要原料），並有「民族解放軍」（ELN）等武裝叛軍組織活動，都為後續調查、善後工作增添不少難度。
原文連結：
Plane crash in Colombia kills 15, including politician
Plane crashes in Colombia, killing all 15 on board
No survivors found after Colombian plane crashes with 15 people on board, including lawmaker