中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨最低溫為新竹關西鎮7.8度，今起氣溫回升，但新竹以南日夜溫差大；週六（31日）冷空氣再度南下，北台灣變天轉有局部雨，一直影響至下週二（2月3日），不過下週三、四（2月4日、5日）清晨，台北有機會低溫下探14度以下，有短暫觸及大陸冷氣團等級，建議民眾注意天氣變化添加衣物。
今晨新竹關西鎮7.8度！吳德榮：今起回暖、日夜溫差仍大
氣象專家吳德榮表示，今晨東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島零星降雨，新竹以南因輻射冷卻加成，截至5：12本島部分縣市的平地最低氣溫降至10度以下，依序為：新竹關西鎮7.8度，苗栗頭屋鄉8.6度，雲林古坑鄉10.4度。各地區的平地最低氣溫約在10至13度。
吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」影響，各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣減弱，氣溫回升；白天北微涼、中南舒適微熱，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。
進一步觀察發現，明（30）日至週六（31日）上午各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫續升，北部舒適中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。
週六冷空氣又南下！北台灣變天轉濕冷：台北低溫跌破14度
吳德榮強調，週六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二（1至3日）冷空氣影響，北臺偏冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。
下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。下週三、四的清晨，臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。下週六（7日）有另一小波冷空氣南下。
❄️低溫特報
影響時間：29日晨至上午
黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、雲林縣。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
