今晨新竹關西鎮7.8度！吳德榮：今起回暖、日夜溫差仍大

▲氣象署提醒，東北季風配合輻射冷卻，今晨氣溫最低，西半部要注意10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

▲氣象署說明，受冷空氣影響，周三晚上至周四清晨氣溫最低，周五短暫回溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週六冷空氣又南下！北台灣變天轉濕冷：台北低溫跌破14度

週六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨

下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。下週三、四的清晨，臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。

▲氣象署指出，周末兩天鋒面通過台灣，中部以北、東半部的降雨比較明顯，體感濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

❄️低溫特報