特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於 28 日的第四季財報電話會議中投下震撼彈，正式確認旗下旗艦房車 Model S 與豪華休旅車 Model X 將結束生產。這兩款曾是特斯拉技術象徵的長青車款將迎來「光榮退役」，產線將騰出空間，全力投入下一世代產品——Optimus 人形機器人。

台灣銷量奇蹟：1558 輛驚險超越中國
這項停產決策對於台灣市場來說顯得格外可惜。根據《路透社》與台灣媒體銷售數據對比顯示，2024 年 Model X 在台灣全年售出 1558 輛，高居全球銷量排名第二，甚至以「一輛之差」驚險超車人口規模龐大的中國市場（1557 輛），顯示台灣高端買家對此款旗艦休旅車情有獨鍾。該年度 Model X 全球總銷量近2.8萬輛，美國售出約 1萬9855 輛，拿下全球冠軍。

▲特斯拉台灣去（2025）年八月才在南港服務中心，舉辦新款Model X、Model S媒體鑑賞會。圖為資料照。（圖／記者吳翊緁攝）
現有車主「最後下單時機」：台灣官方售價一覽
馬斯克在會中直言，雖然 Model S 與 X 是品牌功臣，但目前已完成階段性任務，未來資源將聚焦於 AI 轉型。他向消費者喊話：「如果你想擁有這兩款經典車，現在就是下單的最後機會。

目前台灣特斯拉官網仍可訂購之規格起售價如下：

    •    Model X Plaid：新台幣 370.99 萬元
    •    Model X 全輪驅動：新台幣 364.99 萬元
    •    Model S Plaid：新台幣 339.99 萬元
    •    Model S 全輪驅動：新台幣 324.99 萬元

▲最頂規的特斯拉 Model X Plaid 台灣起售價為370.99萬元，加上選配很容易衝破400萬門檻。目前官網顯示仍可訂購。（圖／翻攝自特斯拉官網）
財報壓力與 AI 轉型：佛利蒙工廠大變身
根據《CNBC》報導，特斯拉在 28 日揭露了公司有紀錄以來首次年度營收下滑。面對電動車市場成長放緩的挑戰，馬斯克正試圖將特斯拉從「硬體商」轉變為「物理 AI 公司」

為了達成目標，位於加州佛利蒙（Fremont）的工廠將進行大規模改造，原本生產 Model S 與 X 的空間將建置為一條具備年產 100 萬台 Optimus 機器人能力的自動化產線。馬斯克預告，專為量產設計的「第三代 Optimus」將於本季正式發表，象徵特斯拉正式進入機器人量產元年。

▲Tesla Optimus 人形機器人2023年十月曾來台展出，其腰間銘牌暗藏「Don't Mess with Tesla.（別惹特斯拉）」密語。（圖／NOWNEWS資料照）
