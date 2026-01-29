我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）維持利率不變，主席鮑爾（Jerome Powell）並暗示短期內不急於降息，美元指數並未進一步走跌，不過，由於台股走揚，加上月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今（29）日早盤再升破31.3元，一度來到31.27元，升值5分。美國利率維持不變，聯準會主席鮑爾更表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間，不過，美元指數未進一步走跌，在96.15至96.27盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從153.45回升至152.77，韓元也由1430.72回到1425兌1美元，離岸人民幣兌美元亦自6.944回升至6.938。至於新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.3元、升值2分開出，在台股走揚及出口商拋匯之下，新台幣進一步升破31.3元，一度來到31.27元，升值5分，目前拉回至31.319元盤整。