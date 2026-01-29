我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧麗君（如圖）16歲少女模樣清麗，稚嫩美人基因藏不住。（圖／翻攝自永遠的鄧麗君臉書）

▲鄧麗君（如圖）當年無法顧及課業和演藝事業，選擇從私立金陵女中休學，專心工作賺錢。（圖／翻攝自永遠的鄧麗君臉書）

鄧麗君紅遍全中華區！歌聲猶存人民心中

▲▼鄧麗君在泰國旅行期間病逝，終年42歲。（圖／鄧麗君臉書）

鄧麗君哮喘延誤就醫！紅顏薄命震盪歌壇

鄧麗君1965年發跡，憑藉清甜嗓音、風華容姿叱吒演藝圈，〈千言萬語〉、〈何日君再來〉、〈再見我的愛人〉等金曲堪稱經典，同時身兼主持人、演員、慈善家、愛國藝人身分，知名度遍及大中華區，日本、香港、中國、新加坡都紅翻。近日鄧麗君16歲稚嫩美照再被翻出，美人基因藏不住，網友驚呼：「天妒紅顏！」、「沒想到將來是巨星！」臉書社團「永遠的鄧麗君」分享了鄧麗君少女時期的舊照，時空背景剛好都為1969年，一張是鄧麗君穿合身白襯衫，搭配湖水藍色短裙，雙腿前後擺放、身材勻稱，比例近乎完美，見她手拿小提包，頭戴帽子，留著俏麗短髮，臉蛋有點嬰兒肥，對鏡頭露出甜美笑容，後方有輛公路局客運，年代感十足。另1張黑白相片，鄧麗君留著極短髮，穿一件蓬蓬袖束腰洋裝，揹著斜背包，領口大U字剪裁，展露天鵝頸、鎖骨線條，她壹邊走路，一邊對著鏡頭露齒一笑，模樣清新秀麗，少女感噴發，讓人驚呼其美貌程度，以上2張照片皆來自鄧麗君從金陵女中休學出道2年、尚未大紅大紫前的樣貌，讓人懷念起她。鄧麗君當年被日本唱片公司挖掘，一面學習日語、一面在夜總會演唱，1974年在日本發行的第一張專輯《空港》銷量打入全國流行榜前15名，更蟬連3年日本有線唱片大賞及日本有線放送大賞冠軍，テレサ・テン（日本藝名；音譯Teresa Teng）從此在日本歌壇寫下傳奇。此外，鄧麗君接連赴香港、新加坡發展，在香港發行了一系列《島國之情歌》的專輯及兩張粵語專輯，並在香港舉辦過多次個人演唱會；即便沒有赴中國闖蕩，她的歌聲也傳遍當地，成為人民溫暖慰藉，爾後才因政治因素，歌曲被列為禁歌，依然無法動搖中國歌迷對其喜愛。有資深樂迷分析：「可能成長環境，使她個性鮮明，有韌性，非常堅強，甚至會很倔強！即使輟學也不斷努力學習，真正的美貌與智慧並存！天妒紅顏！」港星鍾鎮濤曾經透露，以前跟鄧麗君出遊時，常常幫對方拍照，稱讚鄧麗君的美腿很引人注目，大家都叫她「美腿小姐」。1995年5月8日下午4點多，鄧麗君在旅行下榻的清邁湄賓酒店15樓總統套房，哮喘舊疾再度發作，鄧麗君不斷咳嗽，使用氣喘噴霧也沒有緩解，她奔出房間找人求救，口中呼喊「媽媽、媽媽」，接著因為心肌梗塞倒在櫃台前，最終於卡在塞車車陣中的救護車上斷氣，享年42歲。