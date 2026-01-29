我是廣告 請繼續往下閱讀

▲此次路跑所籌得的資金，將直接用於支持流離失所的家庭與社群。（圖／法爾藝術學院提供）

▲圖右為Nary LY柬埔寨歷史上首位參加奧運馬拉松的女性運動員，左為馬德望教區主教Lokpok Kike。（圖／法爾藝術學院）

▲法爾藝術學院被譽為「東南亞太陽馬戲團」。（圖／法爾藝術學院提供）

2026年的桑格河畔(Sangker River)，見證了一場關於勇氣與團結的感人時刻。當 2025年底的邊境衝突再次籠罩家園，深耕當地的法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）第一時間發出號召，決定將原本募集教育經費的年度路跑轉型為一場緊急的人道救援行動。這份充滿使命感的號召，迅速在馬德望引起了深遠共鳴。一場跨越信仰與土地的響應也來自馬德望教區主教Lokpok Kike(Enrique Figaredo)大力支持。Kike主教深知藝術與運動對於受災民眾心理重建的重要性，他不僅親自加入，更運用他廣大的影響力，召集了更多生命鬥士共同參與這場具備多重意義的賽事。Kike主教聯絡了遠在西班牙的 Nary Ly，作為柬埔寨首位女性奧運馬拉松選手（2016年），Nary 與主教同樣擁有從難民營走出的背景。在收到主教分享關於法爾號召救援的消息後，Nary 毫不猶豫地排開行程參與此盛事。「當主教跟我聯絡時，這不僅是回歸，更是使命。也希望透過參與，讓柬埔寨人彼此幫助」Nary 說道。她希望用奧運級別的毅力，為此刻安置中心內所有家庭跑出重生的信心。最令全場動容的莫過於Kike主教帶領著由他長期支持的傷殘中心輪椅跑者們一同現身。認同法爾的理念，這群曾經的地雷與戰爭受害者，如今成了賽道上最強悍的跑者。Kike主教從赤柬之後40多年來持續積極投入地雷受害者的救援，甚至親手製作簡易輪椅，因此獲得了輪椅主教的稱號。當 Nary Ly 穩定的腳步聲，伴隨著輪椅轉動的節奏感，在桑格河岸交織成最動人的樂章時，人們看見了法爾創辦的精神，就是生存需要勇氣，更需要彼此的守護。這不僅是一場為物資募款的行動，更是一場由在地組織發起、精神導師引路、奧運英雄參與，並與受災社群並肩而行的希望接力。每一滴汗水，皆是守護的力量，透過崑洲集團及崑特國際的慷慨贊助，路跑的每一步都轉化為實質的救助金，用於支援安置中心內的乾淨水源與藝術治療關懷活動。法爾藝術學院表示，這場路跑證明—當藝術家、運動員、宗教領袖與企業攜手，即便身處戰火陰影下，我們依然能為柬埔寨的下一代守護住陽光。法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）—意為「藝術之光」—是致力於賦能兒童、青少年及其社群的非營利藝術學校。受啟發於當年泰柬邊境「Site 2 難民營」的繪畫工作坊，九位撤離營區的學生於1994年在柬埔寨馬德望市郊創立了法爾藝術學院。今日，每天有超過 800 名學生在法爾校園內免費參與多元的藝術與文化活動，課程與工作坊涵蓋：音樂、舞蹈、視覺藝術、戲劇、馬戲、動畫以及平面設計。法爾藝術學院透過藝術改變生命，賦能學生成為專業且能自給自足的藝術家與表演者。