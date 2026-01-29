未來10天台灣天氣多變，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今明兩天各地多雲到晴，可見陽光，周六晚上開始鋒面來襲、水氣增多，整個嘉義以北都有局部短暫雨，且配合冷空氣影響，中部以北早晚低溫只有10度左右，甚至可能跌破10度。
今明兩天好天氣 周六變天開始下雨
賈新興指出，今明兩天，台灣東北角、花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨， 午後竹苗以南山區有零星短暫雨；周六晚上至周日，受水氣移入影響，嘉義以北轉有局部短暫雨；下周一，竹苗以南山區、宜花東仍有局部短暫雨。
下周二後天氣好轉 今明早晚溫差大
賈新興接著說，下周二基隆北海岸、宜花東有零星短暫雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。下周三，午後花東山區有零星短暫雨。下周四至下周五，午後花東山區轉多雲。下周六有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨。
氣溫方面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，今明兩天北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫23至26度，早晚中北部、東北部低溫15至17度，空曠地區14度以下，南部、花東低溫17至19度，空曠地區16度以下，日夜溫差較大。
周末鋒面、冷空氣夾擊 台灣天氣越往北越濕冷
吳聖宇說明，周六因為開始有降雨的機會，大台北至苗栗白天高溫降到18至21度，宜花東高溫21至23度，中部高溫22至24度，南部仍有25至26度，入夜到周日清晨冷空氣增強，中北部、東北部低溫14至16度，空曠地區12至14度，南部、花東低溫16至18度，空曠地區15度以下。
吳聖宇提醒，周日冷空氣配合降雨，濕冷的感覺越往北越明顯，尤其夜晚到下周一清晨最冷，中北部、東北部低溫13至15度，空曠地區10至13度，南部、花東低溫15至17度，空曠地區13至15度左右，下周二白天隨著東北季風減弱、天氣好轉陽光露臉，溫度才會有逐漸上升的趨勢。
資料來源：賈新興YouTube、天氣職人-吳聖宇臉書
